İYİ Partililer: Yavaş adaylığı istiyor ama CHP’liler onu CHP’li olarak görmüyor

ALTAN SANCAR

Altılı masanın 14 Kasım’da DEVA Partisi Genel Merkezi’ndeki toplantısı yaklaşırken, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeniden hız kazandı. İYİ Parti kulislerine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakılmazken, aday olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın adı öne çıkıyor. İYİ Partililere göre ‘Yavaş adaylığı istiyor’, ama CHP’liler Yavaş’ı kabul etmiyor.

Altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı ya da adaylarının yeni yılda açıklanması bekleniyor. Altı partinin DEVA Partisi’ndeki toplantısı yaklaşırken, kulislerde hararetli tartışmalar yaşanıyor.

İYİ Parti’nin adaylık konusunda Kılıçdaroğlu’na mesafeli olduğu biliniyor. Partililer CHP liderine ‘büyük saygı duyduklarını’ söylerken, kazanacak aday vurgusuna devam ediyor.

Diken’in İYİ Parti kulislerinden edindiği bilgilere göre, İYİ Parti içindeki genel eğilim Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakılmadığı yönünde. CHP liderinin olası adaylığı yerine Yavaş’ın adı öne çıkıyor.

İYİ Partili bir kurmay, partinin il başkanlarının Yavaş’ın adaylığı için genel merkeze ‘talepte bulunduğunu’ doğruladı. İl başkanlarından gelen bu talebin Yavaş’a da iletildiğini belirten kaynak, Yavaş’ınsa sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi. Kurmay, bu talebin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de gündeminde olduğunu gizlemedi. Yavaş’la görüşmede kendisinin adaylığı istediği fikrini edindiklerini aktardı.

Kurmay, CHP’liler içinse ‘Yavaş’ı CHP’li olarak görmedikleri’ iddiasında bulundu. Yavaş’ın adaylık konusundaki sessizliğini ‘yalnızlığına’ bağlayan kurmay, kendileri açısından en doğru ismin Yavaş olduğunu söyledi: “Sayın Yavaş görüşmelerimizden anladığım akdarıyla adaylığı istiyor. Fakat CHP içindeki ağırlıklı bir eğilim kendisini CHP’li olarak bile görmüyor. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu için söylemiyorum ama kendi kurmayları bu noktada duruyor. Hal böyle olunca da il başkanlarımızdan gelen talep iletildiğinde sessizliğini korumayı tercih ediyor. Hem masada hem de parti içinde tartışma sebebi olmak istemiyor.”

Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusunda ısrarcı olması halinde masadan çoklu aday çıkıp çıkmayacağı yönündeki soruyuysa “Böyle bir tablonun ortaya çıkmasını biz parti olarak arzulamayız” diye yanıtladı.

Kurmay ayrıca kamuoyunda CHP’ye yakın görünen veya CHP’de bir dönem siyaset yapan isimlerin açıklamalarının parti içinde ‘huzursuzluk’ yarattığını söyledi. Akşener’in Halk TV’deki “Bir şımarıklık çöktü, siyasilerde değil ama genellikle CHP’yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda. İpin ucunu kaçırdılar” açıklamalarını hatırlattı: “CHP’li eski vekiller ve bazı ekran yüzleri adeta CHP adına konuşmalar yapıyorlar. Biz bu durumda bir tekzip beklentisindeyiz. Bu gelmedikçe tabanımız da haliyle CHP yönetiminin de böyle düşündüğü zannına kapılıyor. Bu konuşmaların tekzip edilmesi iyi olurdu. Tıpkı genel başkanımızın milletvekilimiz İbrahim Halil Oral’ın yaptığı yorum nedeniyle açık yüreklilik ile özür dilemesi gibi.”