ABD’nin Tennessee eyaletinde kölelik tamamen kaldırıldı: Yüzde 20 ‘Hayır’ oyu verdi

ABD’nin Tennessee eyaletinde dün düzenlenen seçimlerde kölelik tamamen kaldırıldı.

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Ara seçimde 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 üyeli Senato’nun da 35 üyesi için oy verildi. Temsilciler Meclisi’nde ve Senato’da çoğunluğun hangi partide olacağı başkan için de belirleyici bir öneme sahip. Seçim sonucu, başkanlık seçimine kadar geçecek iki yılı da şekillendirecek.

Seçimlerde, bazı eyaletlerdeki kanun değişiklikleri de oylandı.

Bu eyaletlerden biri de Tennessee. Seçim sonucuyla beraber eyalette kölelik tamamen kaldırıldı.

Tennessee yasalarında kölelik, cezalandırma yöntemi olarak kullanılması haricinde yasak. Yasada şu yazıyor: “Bu eyalette kölelik ve gönülsüz kulluk, usulüne uygun olarak suçtan hüküm giymiş bir kişinin cezalandırılması dışında sonsuza kadar yasaklanmıştır.”

Yani, köleliğin uygulanabileceği bir durum yasalarda koruma altına alınmış.

Ara seçimlerdeyse bu kaldırıldı. Seçmenin yaklaşık yüzde 80’i köleliğin tamamen kaldırılması yönünde oy kullanırken yüzde 20’lik kısım bunun tersi yönünde oy kullandı.

Seçim sonucuyla birlikte bu ‘istisnai durum’ kaldırılarak eyalette kölelik tamamen yasaklandı.