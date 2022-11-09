Fırıncılar Federasyonu başkanı ekmeğe zam iddiasını yalanladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin İstanbul’da 7,5 liraya çıkacağı iddiasını yalanladı: “Ekmekte 7,5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil, ocakta da gündemde olmayacak.”

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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul’da ekmeğin 7,5 liraya yükseleceğini söyleyerek, “Buna kimse engel olamaz” demişti.

Kolivar, daha sonra çıktığı Habertürk yanında “Ekmek aptal toplumların gıdasıdır” sözleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yöndeki iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Balcı, şunları söyledi:

*Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken, fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin ‘aralıkta 7,5 TL olacak’ demesi gerçek dışıdır.

*Ekmekte 7,5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil, ocakta da gündemde olmayacak.