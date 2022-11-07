İstanbul’da ekmeğe zam hazırlığı: ‘Aralık gelmeden 7,5 liradan satacağız’

İstanbul’da ekmeği 5 liradan satan fırıncılar, şimdi de maliyetlerindeki artışa dayanamadıkları gerekçesiyle ekmeği 7,5 TL’den satmaya hazırlanıyor. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Buna kimse engel olamaz” dedi.
Sözcü gazetesinden Fırat Fıstık’a konuşan Cihan Kolivar, şu anda bir ekmeğin maliyetinin 7 lira 30 kuruş olduğunu söyledi. Bu nedenle aralık gelmeden ekmeğin 7,5 liraya satılacağını belirten Kolivar’ın gerekçeleri şöyle:
* Biz yaşayamıyoruz. İster hükümet, ister Cumhurbaşkanı engel olmaya kalksın buna kimse engel olamaz.
* Bize elektriği ve doğalgazı sanayi tipi kullanıyorsunuz deniyor. Doğalgaz ve elektrikte sürekli zam yapılıyor. Şöyle söyleyeyim, her ay 40 bin liranın altında doğalgaz, 40-50 binin altında elektrik faturası ödemiyoruz. Güya bunlara engel olacaklardı. Özellikle birinci talebimiz doğalgaz ve elektriğin ev tipine göre fiyatlandırılması.
* Mayacılarla Sanayi Bakanlığı toplantı yapmış, girdilerindeki malın KDV’sini düşürmüşler. Ama 240 liraya aldığımız maya 350 lira oldu. Fırıncıyı çok az şey ayakta tutuyor. Örneğin dükkan kiraları 9-10 bin liradan 50-60 liraya çıkmış durumda. Dükkanların kiralarını bir düşünün. Zam yapmayı hiç istemiyoruz, çare arıyoruz.