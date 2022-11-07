İstanbul’da ekmeğe zam hazırlığı: ‘Aralık gelmeden 7,5 liradan satacağız’

İstanbul’da ekmeği 5 liradan satan fırıncılar, şimdi de maliyetlerindeki artışa dayanamadıkları gerekçesiyle ekmeği 7,5 TL’den satmaya hazırlanıyor. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Buna kimse engel olamaz” dedi.

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Sözcü gazetesinden Fırat Fıstık’a konuşan Cihan Kolivar, şu anda bir ekmeğin maliyetinin 7 lira 30 kuruş olduğunu söyledi. Bu nedenle aralık gelmeden ekmeğin 7,5 liraya satılacağını belirten Kolivar’ın gerekçeleri şöyle:

* Biz yaşayamıyoruz. İster hükümet, ister Cumhurbaşkanı engel olmaya kalksın buna kimse engel olamaz.

* Bize elektriği ve doğalgazı sanayi tipi kullanıyorsunuz deniyor. Doğalgaz ve elektrikte sürekli zam yapılıyor. Şöyle söyleyeyim, her ay 40 bin liranın altında doğalgaz, 40-50 binin altında elektrik faturası ödemiyoruz. Güya bunlara engel olacaklardı. Özellikle birinci talebimiz doğalgaz ve elektriğin ev tipine göre fiyatlandırılması.

* Mayacılarla Sanayi Bakanlığı toplantı yapmış, girdilerindeki malın KDV’sini düşürmüşler. Ama 240 liraya aldığımız maya 350 lira oldu. Fırıncıyı çok az şey ayakta tutuyor. Örneğin dükkan kiraları 9-10 bin liradan 50-60 liraya çıkmış durumda. Dükkanların kiralarını bir düşünün. Zam yapmayı hiç istemiyoruz, çare arıyoruz.