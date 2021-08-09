Akşam Postası / 9 Ağustos 2021

BM iklim raporu: İnsanlık için ‘kırmızı kod’

Fotoğraf: AA

BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin ‘yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı’ uyarısında bulundu.

Türkiye, Yunanistan’a iki yangın söndürme uçağı yollayacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Yunanistan’a iki adet yangın söndürme uçağı yollayacağını söyledi.

Hastane verisi: İki doz BioNTech’li hasta yok; yüzde 95’i aşısız

Erzurum’da, servislerde ya da yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören hastaların yüzde 95’inin, aşısız ya da aşısı tamamlanmamış kişilerden oluştuğu belirlendi.

Bilgi CHP’ye de gitti: Orman Bakanlığı, Bitcoin olarak yüklü miktarda fidye ödedi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait sitelerin siber saldırıya uğradığı ve tüm tarım ve hayvancılık verisinin kaybedildiği iddiasının ardından CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, verileri geri almak için korsanlara ödeme yapıldığı bilgisinin kendilerine de geldiğini ancak ne kadar ödeme yapıldığı konusunda ise bir bilginin henüz olmadığını söyledi. Taşıcer sosyal medya hesabı üzerinden bakanlığa “Ne kadar ödediniz?” sorusunu yöneltti.

Saldırıya uğradığını belirten boksör Ünsal Arık: Utanın, gerçekten üzülüyorum artık

Görsel: Twitter

Almanya’da yaşayan muhalif Türk boksör Ünsal Mukadder Arık, saldırıya uğradığını belirterek, “Utanın, gerçekten üzülüyorum artık” dedi.

Trafik güvenliği uzmanı kazaların önlenmesi için gerekli üç sistemi anlattı

Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı Alpay Lök, kazaların önlenmesi için taşıtlarda elektronik kararlılık programı (ESP), Gelişmiş Acil Fren Sistemi (AEBS) ve şerit takip sisteminin önemini anlattı.

Tokyo 2020’de Türkiye’nin ilkleri

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Türkiye adına birçok ilke sahne oldu. Dün sona eren organizasyonda Türkiye üç yeni branşta madalya alma sevinci yaşadı. Tokyo 2020 Türkiye adına 13 madalya ile tamamlanırken, toplam olimpik madalya sayısı ise 104’e ulaştı.

Taliban’ın ilerleyişi sürüyor: Kunduz ve iki eyalet merkezi daha düştü

Radikal İslamcı Taliban savaşçıları dün Afganistan’ın kuzeydoğusundaki stratejik Kunduz kentinin de dahil olduğu üç eyalet merkezini ele geçirirdi. Militanlar ayrıca Kabil’deki bir radyo istasyonu şefini öldürüp bir gazeteciyi de kaçırdı.

Papa’ya içinde üç kurşun olan mektup yollandı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e içinde üç adet kurşun bulunan mektup yollandı. İtalya’nın Milano kentinde soruşturma açıldı.

Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanların düşürülmesini önerdi.

Çin’den kaçan kripto madencileri nereyi tercih ediyor?

Çin’in mayıs ayında kripto para madencilerine yönelik başlattığı savaş sonrası madencilerin başlattığı ‘büyük göç’ sürüyor. Dünyada şu an düşük enerji fiyatları ve eyalet yetkililerinin kripto paraya yönelik olumlu yaklaşımıyla nedeniyle öne çıkan destinasyon ABD’nin Teksas eyaleti. Daha eski nesil teknoloji ile madencilik yapanların radarında ise Rusya ve Kazakistan var.

Pakistan’da sekiz yaşındaki çocuğa ‘dine hakaret’ suçlaması

Pakistan’da, sekiz yaşındaki çocuk, ülkede ‘dine hakaret’ suçlamasıyla yargılanacak en küçük isim olacak.