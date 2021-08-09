Papa’ya içinde üç kurşun olan mektup yollandı

Radikal İslamcı Taliban savaşçıları dün Afganistan’ın kuzeydoğusundaki stratejik Kunduz kentinin de dahil olduğu üç eyalet merkezini ele geçirirdi. Militanlar ayrıca Kabil’deki bir radyo istasyonu şefini öldürüp bir gazeteciyi de kaçırdı.