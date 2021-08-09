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Yaramazlara biraz batar!

Papa’ya içinde üç kurşun olan mektup yollandı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e içinde üç adet kurşun bulunan mektup yollandı. İtalya’nın Milano kentinde soruşturma açıldı.

Fotoğraf: Reuters

Milano’nun banliyölerinden birindeki postanede paket ve zarfları ayıran çalışanlar içinde kurşun olduğu anşılan mektuba el koydu. Durumu yetkililere bildirdi.


Milano’da soruşturma başlatan savcılık, Fransa’dan yollanan zarfın üzerine elyazısıyla adresin -Papa, Vatikan, Aziz Petrus Meydanı, Roma- yazıldığını, içinde kurşun ve Vatikan’ın mali işleriyle ilgili bir mesaj olduğu açıklandı.

Vatikan’dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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