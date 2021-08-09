Papa’ya içinde üç kurşun olan mektup yollandı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e içinde üç adet kurşun bulunan mektup yollandı. İtalya’nın Milano kentinde soruşturma açıldı.
Milano’nun banliyölerinden birindeki postanede paket ve zarfları ayıran çalışanlar içinde kurşun olduğu anşılan mektuba el koydu. Durumu yetkililere bildirdi.
Milano’da soruşturma başlatan savcılık, Fransa’dan yollanan zarfın üzerine elyazısıyla adresin -Papa, Vatikan, Aziz Petrus Meydanı, Roma- yazıldığını, içinde kurşun ve Vatikan’ın mali işleriyle ilgili bir mesaj olduğu açıklandı.
Vatikan’dan henüz bir açıklama yapılmadı.