Mamma mia: Vatikan’ın 5 bini aşkın mülkü varmış

Vatikan, 5 bini aşkın taşınmazı olduğunu açıkladı. Bu, Katoliklerin yönetim merkezi bağımsız devletin gayrimenkulleriyle ilgili ilk açıklaması.

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Kısa adı ‘APSA’ olan, İtalya’nın başkenti Roma’nın sınırlarındaki Vatikan’ın maaşların yatmasından yatırımlarına kadar usanan mali ve idari işlerinden sorumlu Papalık Makamı Miras İdaresi’nin, 2020 yılına dair hazırladığı iki belgeye göre Vatikan’ın İtalya’da 4 bin 51, yurt dışında 1120, toplam 5 bin 171 taşınmazı bulunuyor. Bu taşınmazlara dünyadaki büyükelçilik binaları da dahil.

İtalya’daki taşınmazların sadece yüzde 14’ü piyasa değerine uygun olarak kiraya verilmiş. Yüzde 40’ı okul ve hastanelere, kaydadeğer bir kısmı da kilise çalışanlarına olmak üzere piyasa değerinin altında fiyatlara kiralanmış.

Belgelerde, yurt dışındaki taşınmazlara örnek olarak İsviçre’nin Cenevre ve Lozan kentleri, Britanya’nın başkenti Londra, Fransa’nın başkenti Paris verildi.

Londra’nın Güney Kensington semtinde, 2014’te satın alınan bir bina ciddi anlamda maddi kayba yol açmıştı. Salı günü binanın satın alımıyla ilgili para aklama, yolsuzluk ve görevi suistimalle suçlanan 10 kişinin davası başlayacak. yargılanacak isimler arasında Kardinal Angelo Becciu da bulunuyor. Devlet sekreterliği, binanın kısa süre içinde satılacağı açıkladı.

Papa Francis geçen yıl devlet sekreterliğinin elinde tuttuğu fonların kontrolünü APSA’ya devretmişti.

APSA’nın dün açıkladığı belgeler bütçeye dair verileri de içeriyor. Verilere göre 2019’da 79,2 milyon avro olan bütçe açığı 2020’de 64,8 milyon avroya düştü. Covid-19 salgını nedeniyle her yıl milyonlarca ziyaretçinin akınına uğrayan Vatikan ciddi anlamda gelir kaybı yaşadı.