Papa ameliyat oldu; Vatikan başarılı geçtiğini açıkladı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya’nın başkenti Roma’daki bir hastanede ameliyat oldu.

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Vatikan, 84 yaşındaki Arjantinli din adamının kalınbağırsağıyla ilgili bir sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı. Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, genel anesteziyle yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

Dünkü ameliyattan önce Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye seslenen Papa, önce Macaristan’a sonra da eylülde Slovakya’ya giderek orada bir ayin yöneteceğini söyledi.

Papa, 2013’te seçildiğinden beri ilk kez hastaneye yattı.

Vatikan daha önce Papa’nın, kalınbağırsağın daralmasına neden olabilen semptomatik divertiküler stenozu teşhisiyle Gemelli Üniversite Hastanesi’nde tedavi edilmeye başlandığını ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini açıklamıştı.