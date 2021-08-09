Pakistan’da sekiz yaşındaki çocuğa ‘dine hakaret’ suçlaması

Pakistan’da, sekiz yaşındaki çocuk, ülkede ‘dine hakaret’ suçlamasıyla yargılanacak en küçük isim olacak.

Tapınağın önünde toplanan kalabalık uzun süre ayrılmadı. (Fotoğraf: Reuters)

Pencap eyaletindeki Rahim Yar Han bölgesinde yaşayan, Hindu bir aileye mensup çocuk geçen ay ‘bir medresenin dini kitapların bulunduğu kütüphanesindeki halıya bilinçli olarak işediği’ gerekçesiyle suçlanıyor. Koruyucu polis gözetiminde olan çocuğun ailesi evinden ayrıldı; saklanıyor.

Çocuk bir hafta gözaltında tutulup geçen kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Müslüman bir grup Hindu tapınağına saldırdı bu nedenle bölegedeki başka Hindu aileler de ayrıldı. Ordudan sevk edilen birlikler güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Çocuğun bir akrabası Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesine şöyle konuştu: “O daha bir çocuk. Dine hakaretin ne olduğunu bilmiyor. Suçunun ne olduğunu anlamıyor. Bir hafta süreyle cezaevinde tutuldu. Hepimiz işimizi, dükkanlarımızı bıraktık. Korku içindeyiz. Oraya dönmek istemiyoruz. Oradaki azınlıkların korunması adına kararlı bir tutum göremiyoruz.”

Bir çocuğun verilen cezalar arasında idamın da bulunduğu ‘dine hakaret’ten yargılanacak olması hukukçuları şaşırttı. Hukukçular bu suçlamanın orantısız şekilde azınlıklara karşı kullanıldığına dikkat çekerken, Pakistan Hindu Konseyi Başkanı Ramiş Kumar şunları söyledi: “Tapınağa saldırı ve sekiz yaşındaki çocuğun dine hakaretten yargılanacak olması beni şoke etti. Saldırı korkusuyla 100’ü aşkın Hindu evini terk etti.”

İnsan hakları aktivisti Kapil Dev ise çocuğa yönelik suçlamaların bir an önce düşürülmesini ve çocuk ve ailesiyle bölgede evini terk eden diğerlerinin güvenliğinin sağlanmasını istedi. Dev, Hindu tapınaklarına karşı saldırıların arttığının altını çizdi.

Bölgedeki polis teşkilatının sözcüsü Ahmet Navaz, polisin tapınağa saldıranların peşine düştüğünü ancak henüz bir tutuklama olmadığını söyledi. Başbakan İmran Han ise saldırıyı kınadı ve ihmalkar davranan polisler dahil sorumlu olan herkes hakkında gerekenin yapılmasını istedi ve tapınağın en kısa sürede onarılacağını söyledi.