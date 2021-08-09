Türkiye, Yunanistan’a iki yangın söndürme uçağı yollayacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Yunanistan’a iki adet yangın söndürme uçağı yollayacağını söyledi.

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Türkiye’nin güneybatısını etkisine alan orman yangınlarının üzerinden 11 gün geçerken, alevlere havadan müdahalenin yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler dile getirilmeye devam ediyor. Birkaç yıl öncesine kadar yangınla mücadelede kullanılan Türk Hava Kurumu uçakları ise ‘bakımsız ve yetersiz’ oldukları gerekçesiyle hangarda tutuluyor.

Dendias, Twitter paylaşımında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştüğünü belirterek, “İki Türk yangın söndürme uçağının Yunanistan’a gönderileceğini bildirdiği için kendisine teşekkür ettim. (Çavuşoğlu), Türkiye’deki orman yangınlarının artık kontrol altında olduğunu da sözlerine ekledi” ifadeleri kullandı.

In phone conversation with #Turkey FM @MevlutCavusoglu, I thanked him as he informed me that two Turkish firefighting airplanes will be sent to #Greece, as, he added, wildfires in Turkey are now under control. pic.twitter.com/tB2PMnpYfg — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 9, 2021

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının orman yangınlarının söndürmede kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar için, “THK’nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” demişti.

Daha önce THK uçaklarının ‘uçsa da performans verecek kapasitede olmadıklarını’ kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli en son olarak, “THK ile alakalı bundan sonraki sorulara pek de cevap vermeyi düşünmüyorum. İstedikleri kadar söylesinler” demişti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde durum değerlendirmesi yapan bakan dün, “Yunanistan’ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan’a sağlıyor olacağız” demişti.