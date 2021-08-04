THK’yi ziyaret eden CHP lideri: Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; “Biz Türk Hava Kurumu’nu (THK) yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” dedi.

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Türkiye’nin güneybatısını etkisine alan orman yangınları sekizinci gününe girerken, alevlere havadan müdahalenin yetersiz kaldığı yönünde muhalefet tarafından eleştiriler dile getiriliyor. Birkaç yıl öncesine kadar yangınla mücadelede kullanılan THK uçakları ise şu an ‘bakımsız ve yetersiz’ oldukları gerekçesiyle hangarda tutuluyor.

ANKA’nın aktardığına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la birlikte Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi’nde incelemelerin ardından basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Maalesef son zamanlarda yanlış yönetim yüzünden bazı sorunlar yaşadı. Uçakların yangını söndürmek için uçakların zamanında onarılmaması gibi pek çok sorun… Şu andaki yönetim, Türk Hava Kurumu’nu toparlamaya çalışıyor. Gezdik, yöneticilerden bilgi aldık. Türk Hava Kurumu gibi bir kurumun, geçmişte orman yangınlarıyla ilgili mücadele eden ve bu mücadelede başarılı çıkan bir kurumun bugün atıl pozisyonda olması hepimizin yüreğini yaralıyor. Hepimiz, böyle bir tablonun ortaya çıkışından son derece rahatsızız.

*11 büyükşehir belediye başkanımız, bu konuda bir açıklama yaptılar kamuoyuna ve o açıklamayı Türk Hava Kurumu’na da gönderdiler. Biz Türk Hava Kurumu’nu yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız diye.

*Tabi bunların yapılması için THK yetkilileriyle, bizim 11 büyükşehir başkanlarımızdan belirlenen bir heyetin, belli bir zaman dilimi içerisinde bir araya gelmeleri, oturmaları, konuşmaları, finans ihtiyaçları nedir? Nasıl karşılanacaktır? Bu konuda çalışmaları gerekiyor.

*Bu yazı, THK yetkililerine iletildi. Biz de THK’nın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz. Geçmişte yapılan çok ciddi yolsuzluklar var bu yolsuzluklar şu anda yargıda. Bu yargıdaki davaları da yakından izleyeceğiz. CHP olarak izlemeye karar verdik. Çünkü bu kurum Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin kurumudur.

‘THK’ya genel bütçeden de katkı verilmesi gerekiyor’

*Yetkililere sordum acaba genel bütçeden siz yapılan bir katkı var mı? bir yardım var mı? Böyle bir yardımın olmadığını da söylediler. Yine ben hükümet yetkililerine seslenmek isterim. THK’ya biz belediyeler olarak katkı verecek ama genel bütçeden de katkı verilmesi gerekiyor. Bu konuda da çaba harcanması gerekiyor. Yine iktidar yetkililerine seslenmek istiyorum.

*THK’nın yaptığı dolayısıyla yani tüzüğünde yazılı olan görevler dolayısıyla bir ihaleye girmemesi lazım. Bu ihalelerin en az 10-15 yıl içinde yapılması gerekiyor ama THK, bir yıllık, üç yıllık ihalelere girmemeli. Ayrıca THK, bütün bu ihalelerden müstesna tutulmalı. Yani görevi neyse, tüzüğünde, ki bu tüzüğün 1925’lerden itibaren yürürlüktedir. Efendim orman yangınlarını söndürmekse, verirsiniz bu yetkiyi, bu yetkiyi aldığı içinde THK her türlü hesabı verir. Topluma verir, insanlara verir.

*Yıllık raporlarını yayınlar. Medya olarak siz izlersiniz. Siyaset kurumu olarak biz izleriz. İşlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ederiz. Eğer bu konuda da yasa teklifi getirirse iktidar kanadı, biz buna destek vereceğiz. Ama hayır biz bunu vermeyiz siz verin diyorlarsa da kanun teklifini biz veririz.

‘Neresinden bakılırsa, en az üç ayda biz bir uçağı kaldırabiliriz’

*Uçakların bakımı gerekiyor. Yedek parça sorunları var onların giderilmesi gerekiyor. Neresinden bakılırsa, en az üç ayda biz bir uçağı kaldırabiliriz. Çünkü sivil havacılığın kuralları var. Biz bir kamu kuruluşuyuz. Dolayısıyla o kuralların dışında kalmayız diyorlar. Haklılar ama üç ay mı olur? Efendim dört ay mı olur beş ay mı olur efendim burada, önemli olan bu kurumu ayağa kaldırmak.

*Çünkü bu orman yangınları bir yıla özgü bir felaket değil. Hemen hemen her yıl tekrarlanır, bu yıl mevsim dolayısıyla, iklim değişiklikleri dolayısıyla yoğunlaştı. Ama önümüzdeki yılda iklim değişikliği çıkacak karşımıza. Kuraklık çıkacak. Dolayısıyla, hazır olması lazım THK’nın ve uçaklarının hazır olması lazım. Bugünden başlanırsa, kurumu ayağa kaldırırsak, seneye inşallah, orman yangını çıktığında çıktığı anda bunlar gidecekler ve orman yangınını bitirecekler. Ağaçlar bizim ağaçlarımız, orada yaşayan canlılar da bizim canlılarımız. Dolayısıyla, bir devletin her türlü felakete karşı tedbirli olması lazım. Cumhuriyeti kuranlar bunu düşünmüşler. THK’yı kurmuşlar. Kurmuşlarsa niye biz batırdık? Niye bu hale getirdik yani? Yeniden ayağa kaldırmamız lazım ve bu kurum, bakın gezdiğimiz yerlerde pırıl pırıl ustalar var, pilotlar var ve bunlar, bu kurumun uzun süredir atıl durumda kalmasından son derece rahatsızlar.

*Ormanlar yanarken bu uçakların uçmamasından ötürü son derece rahatsızlar. Yöneticileri de rahatsız. Biz onu anlıyoruz. Biz o yöneticileri de, çalışanları da, bir an önce bu kuruma sahip çıkılması gerektiği yönündeki talepleri de anlıyoruz. Bakın biz, hemen 11 büyükşehir belediye başkanımız toplandı biz bu kurumu ayağa kaldırmalıyız dedi. Sadece bu değil ben çağrı yaptım, iş insanlarına, insanlarımıza, THK’ya sahip çıkalım ayağa kaldıralım dedim. THK, bir partinin kurumunun değil TC’nin bir kurumudur. Tarihi olan bir kurumdur. Bu tarihe herkesin sahip çıkması gerekir.

*Sizler gazetecisiniz, doğru haberi insanlara ulaştırmak için görev yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız haberlere başka bir otoritenin sınırlama getirmesi kabul edilemez, yanlıştır bu demokrasiye ve Türkiye’nin itibarına gölge düşürür. Bir medya mensubu haberi baskı nedeniyle yapamıyorsa biz artık ağzımızla kuş tutsak dahi ‘demokrasi vardırı’ anlatamayız.