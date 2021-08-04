İktidarın ‘Yok’ dediği uçakları, CHP’liler ‘buldu’: Ciğerlerimiz yanarken neden pistte?

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve Ankara milletvekilleri Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya ve Servet Ünsal, Türk Hava Kurumu (THK) Etimesgut Meydan İşletmeleri Genel Müdürlüğü önüne giderek, hükümet yetkililerinin “Yok” dediği uçakları buldu.

Türkiye’nin güneybatısını etkisine alan orman yangınları sekizinci gününe girerken, alevlere havadan müdahalenin yetersiz kaldığı yönünde muhalefet tarafından eleştiriler dile getiriliyor. Birkaç yıl öncesine kadar yangınla mücadelede kullanılan THK uçakları ise şu an ‘bakımsız ve yetersiz’ oldukları gerekçesiyle hangarda tutuluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “THK’nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” demişti. CHP’li 11 belediye ise uçakların işletmesinin kendilerine verilmesini, bakımlarını üstleneceklerini kaydetmişti.

Üzerinde Orman Genel Müdürlüğü yazısı bulunan beş yangın söndürme uçağın yanında konuşan CHP’li Ahmet Kaya, şöyle dedi: “Bugün Türkiye cayır cayır yanıyor, ormanlarımız cayır cayır yanıyor, ağaçlarımız, kuşlarımız, hayvanlar, insanlar, evler yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Durum böyleyken, herkes bu yangına bir damla su dökebilme gayreti içindeyken bu uçaklar neden burada atıl vaziyette duruyor?”

‘Atıl bir vaziyette bekletiliyorlar’

THK’nın daha önce sadece Türkiye’de değil çevre illere de yardıma koşan ve bu nedenle o ülkelerin liderleri tarafından uçaklarının adına ‘Yangın kuşu’ konduğunu hatırlatan CHP’li vekil, şöyle devam etti: “Hemen arkamızda -hani Cumhurbaşkanı ve Orman Bakanımızın ‘Yok’ dediği uçaklar var ya- işte onlar burada… Üzerinde Orman Genel Müdürlüğü yazan beş uçağımız şu an atıl vaziyette burada bekletiliyor.”

‘Belediye başkanlarımız feryat ediyor’

Kaya, şunları kaydetti: “Belediye başkanlarımız yangın bölgelerinde uçak diye feryat ediyor. Bu uçaklar şimdi kullanılmayacaksa, o alevlerin üzerine su dökmeyecekse ne zaman dökecek? Bu devlet çok güçlü bir devlet, bu millet çok güçlü bir millet. Ama ülkeyi yönetenler aciz. Yönetenler beceriksiz ve liyakatsiz. O nedenle bu uçaklar çürümeye terk edilmiş durumda yazıklar olsun!”

‘Vatana olan borcumuzu yerine getirelim’

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, bir haftadır milletin feryat ettiğini söyledi: “Yok dedikleri uçakların olduğunu gördük. Bizim amacımız ülkemizi, ciğerlerimizi nasıl kurtaracağız, bunu yollarını arayacağız. Bu uçakları verin bize, tamirlerini yapalım ve ülkemizi bu yangından kurtaralım, ülkemize milletimize, vatanımıza olan borcumuzu yerine getirelim. Cumhuriyet’le birlikte kurulan bu kurumu pasif duruma getirebilmek için elinden gelen her türlü yöntemi kullandılar. Böylesine bir kurumu ve uçakları atıl vaziyette bekletmeleri hiçbirimize bir yarar sağlamaz.”

‘Kendi uçaklarımızla söndürelim’

CHP’li Yıldırım Kaya ise şunları söyledi: “Türk Hava Kurumu’nun ‘Yok’ dediği uçaklarının bulunduğu pistteyiz. Uçaklar var ve yangın yerine müdahale etmemesi izah edilebilir bir durum değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinin malı olan bu uçakların, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ciğerleri yanarken uçmamasını bir türlü anlayabilmiş değiliz. Yunanistan’dan, İspanya’dan ve Azerbaycan’dan uçak beklemek yerine kendi uçaklarımızla, yangınları söndürebilirdik.”