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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Yalçın: Yoğun bakım doluluk oranı arttı, yeni tehlike Kolombiya varyantı

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı sonrası yoğun bakım ünitesi ve pandemi servislerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, “Özellikle yatan hastaların yüzde 80’den fazlası aşılanmamış” dedi. Vakaların önemli bir kısmının Delta varyantı kaynaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, muhtemelen bundan sonraki tehlikenin Kolombiya varyantı olduğunu söyledi.

Varyantlar salgın konusundaki endişeyi arttırıyor. Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de temmuz ayının başlangıcında kısıtlamalarının büyük çoğunluğunun kaldırılması, vakaların artmasına neden olmuştu. Delta varyantının bazı ülkelerde vaka rekorlarına yol açtığı günlerde uzmanların uyarılarına karşın geliş ve gidişlerde kapanmalar yaşanmadı.


Varyantların oluşmasını durduracak en güçlü faktör ise aşılanma. Ancak Türkiye’de son günlerde aşılanma oranlarında düşüş yaşanıyor.

Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Son 15- 20 gün içinde aşılama oranın azaldığını belirterek yeni varyantlara dikkat çekti: “Aşılamayı artırmamız gerekiyor. Bunu yapamadığımız takdirde değişik yeni varyantlarla birlikte sıkıntının daha da artacağını düşünüyoruz. Şu andaki virüsün önemli bir kısmı Delta varyantı ama yeni verilerde Kolombiya adında yeni varyantın da bazı ülkelerde toplu olarak ciddi sıkıntı yarattığı ifade ediliyor. Muhtemelen bundan sonra beklenen Kolombiya varyantı diye düşünülebilir. Şu anki verilere göre çok az kişilerde görülmüş ama biraz daha sıkıntılı görünüyor ve daha ağır seyreden veriler var. Aşılanmış kişiler altta yatan farklı hastalıklar olsa bile hastalığı hafif geçiriyorlar. Yoğun bakıma kadar gitmesine ve entübe edilmesine gerek kalmıyor.”

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