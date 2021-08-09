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Yaramazlara biraz batar!

ABD’nin ‘1 numara’sı : Daha öldürücü varyantlar görebiliriz

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, “Corona virüsü salgınında daha öldürücü varyantlar ortaya çıkabilir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı, 150’ye yakın ülkeye yayıldı. Varyant, vaka sayılarını artırırken, bazı ülkelerde tedbirler geri getirildi. Uzmanlar, aşısız kişilerin ‘varyant fabrikası’ olacağı uyarısını yapıyor.


ABD’de halkın en çok güvendiği isimlerin başında gelen Dr. Anthony Fauci, yeni varyantlara karşı aşılamanın önemini vurguladı: “Virüse gelişme şansı verirsek, çok daha kötü bir varyant ortaya çıkabilir. Ancak virüse değişmeye devam etme şansı verirseniz, daha kötü bir varyant elde edebileceğimiz bir güvenlik açığına yol açarsınız ve bu yalnızca aşılanmamışları değil, aşılananları da etkiler. Çünkü bu varyant, koruma duvarını rahatlıkla aşabilir.”

Aşı karşıtlarına, “Virüs daha da güçlenmeden yok etmek için sorumluluğunuzu yerine getirin ve aşı olun” diye seslenen Fauci, Covid-19’u atlatan kişilere de aşı çağrısı yaptı.

Hastalığı atlatan kişi aşı olduğu taktirde güçlü bir antikor koruması oluştuğuna dikkat çeken Fauci, bu korumanın, hasta olmayan kişilerde çift doz aşının sağladığı korumanın iki katı olduğunu vurguladı.

Tüm dozları tamamlananların oranının yüzde 50’yi geçtiği ABD’de, aşılama hızı düşmüş vaziyette. Hızın artması için birçok kampanya yürütülürken, aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesi de gündemde.

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