Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz dışındaki yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Milas ve Köyceğiz ilçeleri dışındaki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Twitter hesabından yangınlardaki son durumla ilgili açıklama yapan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı: “Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır.

#OrmanınKahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar.”

Türkiye’nin güneybatısı 28 Temmuz’dan bu yana çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybederken 35 binden fazla kişi tahliye edildi. Gebze Teknik Üniversitesi’nin çalışmasına göre ise yaklaşık 57 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, Türkiye’de en büyük yangın felaketine sahne oldu.