Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz dışındaki yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Milas ve Köyceğiz ilçeleri dışındaki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Twitter hesabından yangınlardaki son durumla ilgili açıklama yapan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır.


#OrmanınKahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar.”

Türkiye’nin güneybatısı 28 Temmuz’dan bu yana çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybederken 35 binden fazla kişi tahliye edildi. Gebze Teknik Üniversitesi’nin çalışmasına göre ise yaklaşık 57 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, Türkiye’de en büyük yangın felaketine sahne oldu.

Çavuşoğlu: Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231

Bakanlardan ‘yangın değerlendirmesi’

SON HABERLER

Tercihlere doğru: Gazetecilik hala seçilebilecek bir meslek mi?

Peş peşe kapanan gazeteler, tekelleşme, düşen maaşlar, sosyal hak kayıpları, baskı ve tutuklanmalar… 90 ve 2000’li yılların gözde mesleklerinden gazetecilik bugün 4 yıllık herhangi bir fakülte okumak isteyenlerin ‘eh iştesi’ . ‘Aldığı maaşı bitiremeden muhasebeden para almaya’ gidenlerin yerini ise asgari ücretle işe girmeye çalışan gençler almış durumda.

Tokyo 2020’de Türkiye’nin ilkleri

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Türkiye adına birçok ilke sahne oldu. Dün sona eren organizasyonda Türkiye üç yeni branşta madalya alma sevinci yaşadı. Tokyo 2020 Türkiye adına 13 madalya ile tamamlanırken, toplam olimpik madalya sayısı ise 104’e ulaştı.