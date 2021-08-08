Bakanlardan ‘yangın değerlendirmesi’

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu güney ve batısında devam eden orman yangınlarıyla ilgili gelişmeleri aktardı.

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“Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok” diyen Bakan Pakdemirli’nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Genel itibarıyla Muğla’daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor.

*Yunanistan’ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan’a sağlıyor olacağız.

*Muğla’da şu ana kadar 10 bin 400’e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. 16 orman yangını meydana geldi

*Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak.

*İki işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok.

Bakan Kurum: Termik santralin bulunduğu bölgede yüksek risk yok

Bakan Kurum ise özetle şunları söyledi:

*Muğla’da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

*Termik santralimizin bulunduğu bölgeyi, üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir.

Bakan Karaismailoğlu: Bundan sonra bütün gücümüzü Muğla bölgesine konuşlandırdık

Bakan Karaismailoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları ise şöyle:

*Bundan sonra bütün gücümüzü Muğla bölgesine konuşlandırdık. İnşallah, burayı da kısa sürede bitirme çabası içerisindeyiz.

*Bugün öğleden sonra Dalaman Havalimanı yakınlarında bir yangın başlamıştı. Kısa sürede söndürüldü. Dalaman’daki uçuşlarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı.