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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Ersoy: Yangında iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor” dedi.

Muğla’nın Milas ilçesinde yanan alanlar. (Fotoğraf: AA)

Türkiye’nin güneybatısı 28 Temmuz’dan bu yana çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybederken 35 binden fazla kişi tahliye edildi. Gebze Teknik Üniversitesi’nin çalışmasına göre ise yaklaşık 57 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, Türkiye’de en büyük yangın felaketine sahne oldu.


Bakan Ersoy’un açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını görüyoruz.

*Eski düzeye hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyoruz. Havalimanlarındaki varışlarda hızlı bir artış tekrar başladı. Bölge inşallah hızlı bir sürede normale dönecek.

*Halkımızdan tek isteğimiz normalleşme süreci gereği (yangından etkilenen merkezlerde) yemek yemeleri, tatil planlarını buralarda yapmalarıdır.

* İnşallah bundan sonra böyle felaketlerin başımıza gelmemesi için gerekli önlemleri hep beraber alarak daha güçlü bir şekilde bölgenin de normalleşmesini sağlayarak tekrar ekonomiyi hızlandıracağız.

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