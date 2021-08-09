Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki yangında yedi kişinin hayatını kaybettiği Antalya’da, etkilenen mahalle sayısının 59, bina sayısının 3 bin 231, bağımsız bölümün 6 bin 359 olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

Yangın yönetim merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu hasar tespiti ve verilecek desteklerle ilgili bilgi paylaştı. Üç gün önce yangının söndürüldüğünü anımsatan ve havadan gözetleme yapıldığını belirten Çavuşoğlu’nun açıklamalarının satır başları şöyle:


*Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek.

 *1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. Şu ana kadar 1052 kişiye 25 milyon 753 bin lira ödendi. Paramız var bu konuda hiçbir sıkıntı yok. 10’ar bin lira ilk etapta herkese ödedik. Kalanı da resmi işlemlerin ardından ödenecek.

*AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207’si kuruldu, bugün 31’i daha değişik mahallelere kurulacak. Konteyner konusunda sıkıntı yok.

*Antalya’da 45 işyeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına valilik tarafından bugün ödeme yapılacak.

*93 araç hasar gördü, bunun 16’sı traktör, dördü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek. Traktör dışında araçları yanan kişilere 1 milyon 362 bin lira ödendi. Bazılarının kaydı yok vs. İşlemler devam ediyor. Ödemeler tamamlanacak.

*20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Yanan zeytin, nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerin yeniden tesisi yapılacak.

*Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi. Ayni ya da nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız.

Bakanlardan ‘yangın değerlendirmesi’

Bakandan yangın hasar raporu

Manavgat’ta can kaybı yediye çıktı: Hasar gören evdeki çift ölü bulundu

Manavgat’taki yangın: İki orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Marmaris’teki yangında ölen genç, itfaiyecilere su taşıyormuş

Manavgat’taki yangında üç can kaybı

SON HABERLER

Tercihlere doğru: Gazetecilik hala seçilebilecek bir meslek mi?

Peş peşe kapanan gazeteler, tekelleşme, düşen maaşlar, sosyal hak kayıpları, baskı ve tutuklanmalar… 90 ve 2000’li yılların gözde mesleklerinden gazetecilik bugün 4 yıllık herhangi bir fakülte okumak isteyenlerin ‘eh iştesi’ . ‘Aldığı maaşı bitiremeden muhasebeden para almaya’ gidenlerin yerini ise asgari ücretle işe girmeye çalışan gençler almış durumda.

Tokyo 2020’de Türkiye’nin ilkleri

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Türkiye adına birçok ilke sahne oldu. Dün sona eren organizasyonda Türkiye üç yeni branşta madalya alma sevinci yaşadı. Tokyo 2020 Türkiye adına 13 madalya ile tamamlanırken, toplam olimpik madalya sayısı ise 104’e ulaştı.