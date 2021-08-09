Çavuşoğlu: Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki yangında yedi kişinin hayatını kaybettiği Antalya’da, etkilenen mahalle sayısının 59, bina sayısının 3 bin 231, bağımsız bölümün 6 bin 359 olduğunu açıkladı.

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Yangın yönetim merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu hasar tespiti ve verilecek desteklerle ilgili bilgi paylaştı. Üç gün önce yangının söndürüldüğünü anımsatan ve havadan gözetleme yapıldığını belirten Çavuşoğlu’nun açıklamalarının satır başları şöyle:

*Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek.

*1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. Şu ana kadar 1052 kişiye 25 milyon 753 bin lira ödendi. Paramız var bu konuda hiçbir sıkıntı yok. 10’ar bin lira ilk etapta herkese ödedik. Kalanı da resmi işlemlerin ardından ödenecek.

*AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207’si kuruldu, bugün 31’i daha değişik mahallelere kurulacak. Konteyner konusunda sıkıntı yok.

*Antalya’da 45 işyeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına valilik tarafından bugün ödeme yapılacak.

*93 araç hasar gördü, bunun 16’sı traktör, dördü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek. Traktör dışında araçları yanan kişilere 1 milyon 362 bin lira ödendi. Bazılarının kaydı yok vs. İşlemler devam ediyor. Ödemeler tamamlanacak.

*20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Yanan zeytin, nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerin yeniden tesisi yapılacak.

*Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi. Ayni ya da nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız.