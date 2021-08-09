BioNTech aşı geliri tahminini yükseltti: Dünyanın en çok satan ilacı olma yolunda

BioNTech, 2021 yılı için Covid-19 aşısından ele edeceği tahmini geliri 15,9 milyar avroya yükseltti. Bu rakam aşıyı dünyanın en fazla satan ikinci ilacı yapacak. Salgının devam etmesi BioNTech’i yakın zaman içinde en çok satan ilaçların listesinin zirvesine oturtabilir.

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Pfizer-BioNTech aşısından elde edilecek gelir Pfizer’in şu anda en çok sattığı üç ilacın toplamına eşit. Zatürre aşısı Prevnar’ın 6 milyar, kanser ilacı Ibrance’ın 5 milyar, kan sulandırıcı Eliquis’in 5 milyar avroluk satışı bulunuyor. 15,9 milyar avroluk satış hedefi ise Pfizer-BioNTech aşısını, AbbVie’nin 20 milyar dolarlık artrit ilacı Humira’dan sonra dünyanın en fazla satan ikinci ilacı konumuna getirecek.

Şirket daha önce 2021 yılı için Covid-19 aşısı gelir tahminini 12,4 milyar avro olarak açıklamıştı.

Pfizer da geçen ay bu yıl 33,5 milyar dolarlık satış rakamına ulaşabileceğini açıklamıştı.

BioNTech, bu yıl için yaklaşık 2,2 milyar doz ve 2022 için 1 milyar doz aşı teslimat için sözleşme imzaladığını duyurdu.

BioNTech CEO’su Uğur Şahin “Covid-19 aşısı tedariğimizi 100’den fazla ülke ve bölgeye genişlettik. Diğer taraftan kanser tedavisinde klinik deneylere başlamamız sonrası önümüzdeki yıllarda daha fazla ürün tanıtma şansımız olacak” dedi.

Dünya genelinde şu ana kadar 4 milyar 46 milyon dozun üzerinde Covid-19 aşısı uygulandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise dünya nüfusunun yüzde 70’ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Aşı üretiminin artması ve aşıya erişimin kolaylaşması için kritik ‘aşı patentlerinin kaldırılması‘ önerisi ise bir süre tartışılmasına rağmen rafa kaldırıldı. Aşı üreten şirketler patentleri paylaşmayı reddederken başta Almanya olmak üzere birçok ülke de aynı şekilde öneriyi reddetti. Bunun yerine ‘aşı bağışı‘ önerisi getirildi. Ancak aşı bağışları dünya nüfusa göre çok yetersiz düzeyde.

Tüm bunlara rağmen aşı şirketleri aşı fiyatlarına zam yapmaktan da kaçınmadı. Financial Times gazetesinin ulaştığı AB ile ABD merkezli ilaç firmaları asındaki sözleşmeye göre bir doz Pfizer-BioNTech aşısının fiyatı son olarak 15,50 avrodan 19,5 avroya yükseldi.

Birçok Avrupa ülkesi aşılamada ilerleme kaydetse de Delta gibi varyantlar nedeniyle 3’üncü doz aşılama ihtiyacı tartışılırken gelen zam, bu ülkelerden yoksul ülkelere yapılacak bağışları da etkileyebilir.