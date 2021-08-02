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Yaramazlara biraz batar!

BioNTech ve Moderna AB’ye vereceği aşılara zam yaptı

Pfizer/BioNTech ve Moderna firmaları, Avrupa Birliği’ne verilecek aşıların doz fiyatlarına zam yaptı.

Fotoğraf: AA

Pfizer/Biontech’in aşısının tek doz fiyatını 15,50 avrodan 19,50 avroya çıkardı.


Daha önce 22,5 dolar olan Moderna firmasının doz fiyatı ise yeni kontratta 25,5 dolara yükseldi.

Pfizer, sözleşme gizliliğini gerekçe göstererek Avrupa Komisyonu ile yapılan yeni sözleşme hakkında yorum yapmayı reddetti.

Avrupa Birliği’nde şu anda Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin var.

Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik ve Sanofi Pasteur aşılarının değerlendirmesi ise henüz tamamlanmadı.

Mayıs ayında AB, dört ilaç üreticisinden eylül ayı sonuna kadar bir milyar dozdan fazla aşı almayı beklediğini açıklamıştı.

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