Tanıtımında Emine Bulut’un kızının sesinin kullanıldığı programa tepki yağdı

Çağdaş olimpiyat oyunlarının kurucusu olarak kabul edilen Baron Pierre de Coubertin’in, olimpiyatlarla ilgili sarf ettiği sözlerden belki de en akılda kalanı olan -1924 Paris Olimpiyatları’nda kabul edilen ve olimpiyat oyunlarının mottosu olan- “daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü” deyişi bugün sadece olimpiyatları değil, SARS-CoV-2’nin delta varyantının özelliklerini de tanımlıyor.