Bilgi CHP’ye de gitti: Orman Bakanlığı, Bitcoin olarak yüklü miktarda fidye ödedi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait sitelerin siber saldırıya uğradığı ve tüm tarım ve hayvancılık verisinin kaybedildiği iddiasının ardından CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, verileri geri almak için korsanlara ödeme yapıldığı bilgisinin kendilerine de geldiğini ancak ne kadar ödeme yapıldığı konusunda ise bir bilginin henüz olmadığını söyledi. Taşıcer sosyal medya hesabı üzerinden bakanlığa “Ne kadar ödediniz?” sorusunu yöneltti.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak bakanlığa ait tüm bilişim sistemlerinin siber saldırıya uğradığını, tüm tarım ve hayvancılık verisinin kaybedildiğini iddia etmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kurumların bilişim sistemlerinin merkeze taşınması için 2020’de karar alınmıştı.

İddiaya göre karar doğrultusunda ilk etapta Süt Üreticileri Birliği’nin sistemleri taşındı, ancak normal şartlarda uygulamadaki açıkları görmek üzere düzenlenmesi gereken sızma testi es geçildi. Bu şekilde çalıştırılan sistem korsan saldırısına uğradı. Korsanların, CryptoLocker adlı yazılımla bakanlığın tüm veri tabanını şifrelediği ve fidye talep ettiği belirtilirken, ödemenin Bitcoin olarak talep edildiği kaydedildi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Bekir Pakdemirli’yi etiketleyerek söz konusu yazıyı anımsattı. Taşçıer devamında “Bakanlığın bilişim açığı nedeniyle tüm verilerinin çalındığı iddialarına hâlâ yanıt yok. Bana gelen bilgiler verileri geri almak için çalanlara ödeme yapıldığı yönünde” diyerek sordu: “Öyleyse ne kadar ödediniz?”

Sayın @bekirpakdemirli,



Geçtiğimiz gün @barispehlivan'ın yazdığı, Bakanlığın bilişim açığı nedeniyle tüm verilerinin çalındığı iddialarına hâlâ yanıt yok.

Ayrıca soruyorum,

Bana gelen bilgiler verileri geri almak için çalanlara ödeme yapıldığı yönünde. Öyleyse ne kadar ödediniz? — Gamze TAŞCIER🇹🇷 (@gamzetascier) August 9, 2021

Daha sonra Diken’e konuşan Taşçıer, şunları kaydetti: “Şu an ne kadar ödeme yapıldığı bilgisi yok. Ama bize gelen bilgilerde Bitcoin üzerinden ödeme yapıldığı ve ciddi bir kaynak aktarıldığı yönünde bilgiler var. Henüz tutarı konusunda kesin bilgiye ulaşamadık.”