TTB, yangın dumanına maruz kalanların yapması gerekenleri anlattı

Türk Tabipleri Birliği (TBB), yangın bölgelerinde alınması gereken önlemleri ve dumana maruz kalanların yapması gerekenleri anlattı.

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Türkiye’nin güneybatısını etkisine alan orman yangınlarının başlamasının üzerinden 11 gün geçti. Bu süreçte sekiz kişi hayatını kaybederken 35 binden fazla kişi tahliye edildi.

TTB’nin Twitter paylaşımında yangın dumanının karbonmonoksit, hidrojen siyanid, karbondioksit, hidrojen sülfür ve hidrojen florür gibi pek çok zehirli gaz içerdiği belirtilerek bu gazların insan sağlığı üzerinde kısa ve uzun dönemde olumsuz etkiler oluşturabileceği kaydedildi.

Söz konusu etkiler şöyle sıralandı: Nefes darlığı, enfeksiyon, alerjik reaksiyon, bilinç bulanıklığı, kardiyovasküler hastalıklar, nörolojik hastalıklar, erken ölümler.

Çocuklar, yaşlılar, hamileler ile solunum veya kardiyovasküler sistem hastalıkları olanların dumana bağlı hastalıklar açısında daha yüksek risk altında olduğu kaydedilerek “Yangına müdahale mutlaka konu hakkında eğitimi olan ve koruyucu malzemesi olan kişilerce yapılmalıdır” uyarısında bulunuldu.

‘Temiz oda’ ve ekipman uyarısı

Yangın dumanına maruz kalanların yapması gerekenler ise şöyle sıralandı:

Temiz oda oluşturun.

Arabadaysanız camları kapatın.

İçeride kalın, mümkün olduğunca az hareket edin.

İçerideki havayı kirletmeyin.

İlaç, yiyecek, su ihtiyaçlarını belirleyin ve birkaç gün yetecek kadar depolayın.

Tahliye planı yapın; tahliye rotanızı belirleyin, özel eşyalarınızı ayırın.

TTB, ‘temiz oda’ oluşturmayı ise şöyle açtı:

Herkes için uygun bir oda seçin.

Odayı soğuk tutmaya çalışın.

Oda içinde sigara içmeyin.

Kapıları ve pencereleri kapatın.

Oda içinde hareketsiz kalmaya çalışın.

Hava temizleyici kullanın.

Bunun yanında yangın bölgesinde aktif yangın dumanına karşı, mutlaka özel hava filtreli ekipman kullanmak gerektiği kaydedildi.