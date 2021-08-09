Diken

Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi

Antalya’da tüm sağlık personelinin ikinci bir emre kadar, izinde olanlar da dahil yıllık izinleri iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Valiliğin açıklamasında ‘Covid-19 virüsünün yayılımını engellemek amacıyla’ il umumi hıfzıssıhha kurulunca karar alındığı belirtildi.


Açıklamada şunlar kaydedildi: “Antalya’da salgında görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dahil bütün personelin kendi talepleri olması halinde, günlük çalışma saatleri, aylık çalışma süresi dikkate alınarak 31 Aralık’a kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve buna göre planlama yapılması’ kararı alınmıştır.

Söz konusu kurul kararıyla belirlenen sürenin, salgının seyri göz önünde bulundurularak 31 Ekim’e kadar uzatılmasına karar verildi. 9 Ağustos itibarıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar, yıllık izinlerinin iptaline ve yeni yıllık izin taleplerinin durdurulmasına karar verilmiştir.”

SON HABERLER

Delta: Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü

Çağdaş olimpiyat oyunlarının kurucusu olarak kabul edilen Baron Pierre de Coubertin’in, olimpiyatlarla ilgili sarf ettiği sözlerden belki de en akılda kalanı olan -1924 Paris Olimpiyatları’nda kabul edilen ve olimpiyat oyunlarının mottosu olan- “daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü” deyişi bugün sadece olimpiyatları değil, SARS-CoV-2’nin delta varyantının özelliklerini de tanımlıyor.

Çin’den kaçan kripto madencileri nereyi tercih ediyor?

Çin’in mayıs ayında kripto para madencilerine yönelik başlattığı savaş sonrası madencilerin başlattığı ‘büyük göç’ sürüyor. Dünyada şu an düşük enerji fiyatları ve eyalet yetkililerinin kripto paraya yönelik olumlu yaklaşımıyla nedeniyle öne çıkan destinasyon ABD’nin Teksas eyaleti. Daha eski nesil teknoloji ile madencilik yapanların radarında ise Rusya ve Kazakistan var.