Trafik güvenliği uzmanı kazaların önlenmesi için gerekli üç sistemi anlattı

Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı Alpay Lök, kazaların önlenmesi için taşıtlarda elektronik kararlılık programı (ESP), Gelişmiş Acil Fren Sistemi (AEBS) ve şerit takip sisteminin önemini anlattı.

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Balıkesir’de dün Zongudak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı. İzmir’de ise Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sekiz kişi hayatını kaybetmiş 11 kişi yaralanmıştı.

Türkiye’nin trafik kazalarındaki ‘sicilinin iyi olmadığını’ belirten Lök şunları aktardı: “Avrupa’daki 33 ülke içinde şu anda biz, 25’inci sıradayız. Milyon nüfus başına bizde ölüm 68, Avrupa ortalaması 58’inci Arka arkaya kazaların olması bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyor bize. En basiti sürücülerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi. Takograf denetimlerinin daha detaylı yapılması gerekiyor. Yolcuların emniyet kemeri takması gerekiyor. Balıkesir kazasında bir kişinin emniyet kemeri taktığı söyleniyor, keşke herkes taksa.”

‘Emniyet kemerinden sonraki önemli buluş’

DHA’ya konuşan trafik güvenliği uzmanı şöyle devam etti: “2016 model yılı itibariyle, bütün otobüs, kamyon ve çekicilerde elektronik sürüş destekleri var. Eskiden bir tek ABS’yi bilirdik. 2016 yılından itibaren, ağır taşıtlara üç tane yeni sistem zorunlu oldu. Biri elektronik kararlılık programı (ESP) fren yapmasanız bile kaygan yollarda direksiyon hakimiyetinin kaybolmasını engelliyor. Kendi kendine fren yapıyor. Gazı bırakıyor. ESP için deniyor ki: ‘Emniyet kemerinden sonraki önemli buluş.’

Bir diğeri de, otobüsler için çok önemli, arkadan çarpma kazalarını engelleyecek bir sistem var. Adı Gelişmiş Acil Fren Sistemi (AEBS). Son olarak da şerit takip sistemi; bu da sürücü şeridini kaybederse, sesli ve titreşimli olarak sürücüyü uyarıyor. Bu sistemler, gece yapılan hatlarda tercih edilsin. Riskli yollarda 2016 ve sonrası modellere kaydıralım diyorum. Bu hemen yapılabilir. 2016 sonrası araçların Türkiye’deki otobüslerin yüzde 15-20’sini oluşturduğunu düşünüyorum. Bugünden yarına uygulanabilecek yöntemler bunlar. Emniyet kemeri, sürücülerin çalışma şartları ve de bu gece kullanımında özellikle 2016 sonrası model ve üstü araçlar kullanılması. Yakın zamanda kaza yapılan otobüslerde de öyle tahmin ediyorum ki bu sistemler yok, olsaydı belki bu kazalar bu seviyede olmazdı.”