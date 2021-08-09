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Yaramazlara biraz batar!

Saldırıya uğradığını belirten boksör Ünsal Arık: Utanın, gerçekten üzülüyorum artık

Almanya’da yaşayan muhalif Türk boksör Ünsal Mukadder Arık, saldırıya uğradığını belirterek, “Utanın, gerçekten üzülüyorum artık” dedi.

Görsel: Twitter

Daha önce birçok kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği için ölümle tehdit edildiğini söyleyen boksör, Twitter paylaşımında “Yazıklar olsun” diye yazarak bir video paylaştı.


Videoda, “Bu yaptıklarınız bu gelici geçici insanlar için değer mi bilmiyorum ama anlaşılan rahat yok sizden” diyen Arık’ın yüzünde kızarıklık ve şişkinlik olduğu görülüyor.

Arık yaralandığı anlaşılan sol elini göstererek şöyle devam etti: “Artık bir dahaki sefer sadece çenenizi değil bütün kemiklerinizi kıracağım. Allah ne hak ediyorsanız onu versin, utanın lan utanın. Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya ‘vatan haini’ demek, vicdansızca ve kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar? Gerçekten üzülüyorum artık.”

Arık, 2014 yılında Tekirdağ’daki bir boks maçına “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı bir tişörtle çıkmış, maçın ardından AKP’den bazı isimlerin televizyona çıkıp Erdoğan’dan özür dilemesi karşılığında kendisine 150 bin dolar teklif ettiğini ve ölüm tehditleri aldığını iddia etmişti.

2017 yılındaki anayasa referandumundan kısa bir süre önce Erdoğan’a ‘belaltı şiir’ yazdığı için davalık olan Alman komedyen Jan Böhmermann’a ‘#Erdocan’t’ yazılı tişörtle konuk olan Arık, “Beni, Erdoğan’ı eleştirdiğim için tehdit ediyorlar. Aileme tehditler geliyor. Şu anda Türkiye’ye giremiyorum” demiş ve sandıkta ‘Hayır’ oyu verilmesi için çağrı yapmıştı.

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