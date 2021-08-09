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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Pakdemirli: Köyceğiz ve Milas ile Bozdoğan yangını devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Muğla’da Köyceğiz ve Milas, Aydın’da Bozdoğan yangını devam ediyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin güneybatısını etkisine alan orman yangınlarının başlamasının üzerinden 11 gün geçti. Bu süreçte sekiz kişi hayatını kaybederken 35 binden fazla kişi tahliye edildi.


Bakan Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi yangın ekip binasında açıklamalarda bulunuyor.

“270 orman yangınıyla uğraştık, 267’si kontrol altında” diyen bakanın açıklamalarından önce çıkan satırbaşları şöyle:

*(Yunanistan’daki orman yangınları) Yunanistan’ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz.

*Köyceğiz’de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz.

*Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyor.

*Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın.

*Bundan sonraki ekim dikimlerde yangın kontrol şeritlerimiz daha geniş olacak.

Muğla’da orman yangınlarında 4 bin 500’e yakın arı kovanı zarar gördü.

*Hiç kimse endişe etmesin, ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak.

*Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanı zararlarının tamamını hibe olarak ödüyor olacağız.

*İki 40 tonluk OGM’nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak.

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