Taliban’ın ilerleyişi sürüyor: Kunduz ve iki eyalet merkezi daha düştü

Radikal İslamcı Taliban savaşçıları dün Afganistan’ın kuzeydoğusundaki stratejik Kunduz kentinin de dahil olduğu üç eyalet merkezini ele geçirirdi. Militanlar ayrıca Kabil’deki bir radyo istasyonu şefini öldürüp bir gazeteciyi de kaçırdı.

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Reuters ajansının yerel yönetim yetkililerinden aldığı bilgiye göre Taliban, Afganistan’daki bağımsız medyayı destekleyen sivil toplum örgütü NAI’nin üyesi olan Paktia Ghag radyosunun istasyon şefi Toofan Omar’a silahlı saldırıda bulundu. NAI’nin yöneticisi Muheeb Khelwatgar, “Omar, kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganlar tarafından öldürüldü… Özgürlükçü biriydi… Bağımsız çalıştığımız için hedef oluyoruz” dedi.

Taliban sözcüsü ise silahlı saldırı ve Helmand’da kaçırılan gazeticiyle ilgili bilgisinin olmadığını ifade etti.

NAI’nin geçen ay yayımladığı rapora göre, Taliban sadece bu yıl Afganistan’da en az 30 gazeteciyi öldürdü, yaraladı ya da kaçırdı.

Kunduz’un stratejik önemi

ABD’nin birliklerini 31 Ağustos’ta Afganistan’dan tamamen çekeceğini açıklamasından sonra Taliban’ın saldırıları hız kazandı. Taliban dün Afganistan’ın kuzeydoğusundaki stratejik Kunduz kentinin de dahil olduğu üç eyalet merkezini ele geçirdi.

Nüfusu 270 bin olan Kunduz kenti, kuzeydeki maden zengini eyaletlere ve Orta Asya’ya olan bir geçit işlevi gördüğü için stratejik önem taşıyor.

Eyalet meclisinin bir üyesi, Taliban’ın Kunduz’daki hükümet binalarını ele geçirirdiğini, hükümet güçlerinin kentteki havalimanını ve askeri üssü ellerinde zar zor tutabildiğini söyledi.

Taliban ayrıca kuzeydeki Sar-e Pul ve Talukan kentlerindeki hükümet binalarını da ele geçirdi.

Taliban sözcüsü, dün Al-Jazeera TV’ye yaptığı açıklamada, Taliban ile Afgan hükümeti arasında ateşkes anlaşmasının olmadığını belirterek, Afganistan’a daha fazla Amerikan müdahalesi yapılmasına karşı ABD’yi uyardı.

Yabancı askeri birliklerin Afganistan’dan çekilmeleri sonrasında Taliban onlarca ilçenin ve sınır geçiş noktasının kontrolünü ele geçirmiş, Herat ile Kandahar kentleri gibi birçok önemli eyalet merkezi üzerinde baskı kurmuş ve kuzeydeki kentlere olan saldırılarını arttırmıştı.