Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taliban’dan Afgan hükümetinin en üst düzey medya yetkilisine suikast

Uluslararası güçlerin çekilmeye gerilimin tırmandığı Afganistan’da, Basın ve Enformasyon Merkezi Müdürü Dava Han Minepal, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. Suikasti Taliban üstlendi.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirvayis Stanikzey, Minepal’in cuma namazı sırasında öldürüldüğünü duyurdu ve ekledi: “O, düşman propagandası karşısında dağ gibi duran ve her daim Afgan rejiminin büyük destekçisi olan genç bir adamdı.”


2020 yılından bu yana hükümete bağlı Basın ve Enformasyon Merkezi’nin müdürlüğünü yürüten Minepal, daha önce Cumhurbaşkanlığı sözcü yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Suikastı üstlenen Taliban ise Minepal’in ‘yaptıkları sebebiyle cezalandırıldığını‘ söyledi.

Taliban daha önce de çok sayıda aktivist, gazeteci, bürokrat, yargıç gibi kamusal alanda tanınan isimleri hedef almıştı.

Taliban ile Afgan hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ABD ve NATO askerlerinin çekilmesinin ardından şiddetlendi. Taliban halen, vilayet merkezlerini kontrol altına almak için saldırılar düzenliyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150’den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Taliban ayrıca bugün Afganistan’da Nemruz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc’ı ele geçirdi. Bu, ülkede ilerleyişini sürdüren örgütün ele geçirdiği ilk eyalet başkenti oldu.

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