Çin’den kaçan kripto madencileri nereyi tercih ediyor?

Çin’in mayıs ayında kripto para madencilerine yönelik başlattığı savaş sonrası madencilerin başlattığı ‘büyük göç’ sürüyor. Dünyada şu an düşük enerji fiyatları ve eyalet yetkililerinin kripto paraya yönelik olumlu yaklaşımıyla nedeniyle öne çıkan destinasyon ABD’nin Teksas eyaleti. Daha eski nesil teknoloji ile madencilik yapanların radarında ise Rusya ve Kazakistan var.

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Cambridge Üniversitesi’nce hazırlanan Bitcoin Madencilik Haritası’na göre dünyada Bitcoin madenciliğinin neredeyse yarısının yapıldığı Çin’deki madenciler, hükümetin kısıtlamalarının ardından faaliyetlerini başka ülkelere taşımaya başladı.

Kripto para piyasalarında ‘büyük madencilik göçü‘ olarak adlandırılan süreç devam ederken, madencilerin rotalarını ABD ve Kanada gibi ülkelere çevirdiği belirtiliyor.

ABD’de Teksas eyaleti zengin enerji kaynakları, düşük enerji fiyatları ve eyalet yetkililerinin kripto paraya yönelik olumlu yaklaşımıyla madenciler için ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Çin’deki madenciler ABD’deki madencilik hizmeti sağlayan firmalarla iletişimlerini yoğunlaştırırken, Çinli madencilik şirketi BIT’in Teksas’ta veri merkezi kurmak için 25 milyon dolarlık yatırım planladığı biliniyor.

Madencilerin göçünün anlık olmayacağı, makinelerini Çin’den çıkarmaları veya tasfiye etmelerinin ve başka bir yerde faaliyetlerine başlamalarının biraz zaman alacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, kripto paraların Çin’deki yetkilileri rahatsız eden kontrol edilemez doğası ve çevresel etkilerine ilişkin soruların kripto para madenciliğinin yoğunlaşmasıyla ABD’de de gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, bazı uzmanlar gelecek dönemde madencileri teşvik edecek kripto paralara yönelik özel ekonomik bölgelerin ortaya çıkacağını savunuyor.

Kripto para madenciliği alanında hizmet sunan Compass Mining Kurucu Ortağı Thomas Heller, Çin’in Bitcoin’i bir ‘tehdit‘ olarak gördüğünü söyledi. Önemli sayıda madencinin Kazakistan ve Rusya’yı da tercih ettiğine işaret eden Heller, eski makinelere sahip madencilerin bu ülkelere gittiğini aktardı.

‘Yayıldıkça hükümetlerin kapatması zorlaşacak’

Heller, kripto para madenciliğinin giderek küreselleştiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Kuzey Amerika gibi kilit bir bölgeye sahip olsak bile, Rusya ve Kazakistan bir diğer kilit bölge olarak öne çıkıyor. Güneydoğu Asya, Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu’da da daha fazla çiftlik görmeye başlıyoruz. Bunların hepsi iyi şeyler. Madencilik operasyonları ne kadar çok yayılırsa tek bir hükümetin onları kapatması o kadar zor olur.”

Teksas’ın kripto para madenciliğinde ‘oyun değiştirici‘ olabileceğine dair yorumlara katıldığını belirten Heller, Teksas’ın popüler bir seçenek olduğunu, eyaletteki enerji fiyatlarının nispeten rekabetçi olduğunu anlattı. Heller, “Kesinlikle Texas, Bitcoin madenciliği için bir yuva” değerlendirmesinde bulundu.

Kripto para madencilik şirketlerinden Luxor Tech İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Alex Brammer da “Madenci ağının dağılımında inanılmaz bir artış var. Bitcoin ağı için iyi mi? Bence kesinlikle evet” dedi. Brammer, düzenleyici ve siyasi risk açısından bakıldığında, daha çok yayılan madencilik ağının devletlerin uygulamalarına karşı daha az savunmasız hale geldiğini ekledi.