Akşam Postası / 8 Haziran 2022

Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteci sayısı 20’ye yükseldi

Diyarbakır’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu en az 20 gazeteci gözaltına alındı.

Dolar/TL 17’yi geçti

Mayıs başlangıcında 14,7 seviyesinde olan dolar/TL kuru bu sabah 17,05’e yükseldi.

Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı

Akaryakıta gelen zamlara bir yenisi eklendi. Motorinin fiyatı litre başına 1 lira 95 kuruş arttı.

Kira artışlarına sınır getirildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyeceğini açıkladı.

OECD, Türkiye için enflasyon tahminini 48 puan birden artırdı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2022 için Türkiye’de enflasyon tahminini en son aralıkta yayımladığı rapordakinin üç katına çıkardı: Yüzde 72.

Akşener’den Erdoğan ve Nebati’ye salvolar: Nesiniz, bostan korkuluğu mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘dar gelirliler’le ilgili itirafına “Siz nesiniz o zaman bostan korkuluğu mu” diye sorarak tepki gösterdi.

SADAT’tan Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL’lik tazminat davası: Bize savaş açtı

Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) yöneticileri “Bize topyekün savaş açtı” diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

Gezici Araştırma sahibi: Kılıçdaroğlu aday, kısa süre içinde açıklanır

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının net olduğunu, Maltepe mitinginin de bu anlamda ‘prova’ sayılabileceğini belirtti.

Okmeydanı’nda ‘kentsel dönüşüm’ ablukası: Direnen mahalleliye gözaltı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm ablukası sürüyor. 30 evin su ve elektriği kesildi. Evlerinden çıkmakta direnen yurttaşlarla güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlikte gözaltına alınanlar oldu.

Türkiye saç ekiminden 5 milyar dolar gelir bekliyor

Türkiye, saç ekiminden orta vadede yaklaşık 5 milyar dolarlık gelir bekliyor.

Hükümet AB’ye özendi: Google’a telif hamlesi

Türkiye’deki yayıncıların Google’dan telif alabilmesi için yasa çalışması başlatıldı. Çalışmayla, Google başta olmak üzere dijital platformların yayıncılara ‘telif/lisans ücreti’ ödemesi hedefleniyor.

Muhammed peygamberin kızı Fatma’nın hikayesini anlatan film vizyondan kaldırıldı

Muhammed peygamberin kızı Fatma’nın hayatını anlatan ‘The Lady Of Heaven’ filmi Britanya’da bazı Müslümanların protesto etmesi üzerine gösterimden kaldırıldı.

Bürokrasiye ‘ek bütçe’ talimatı gitmiş: Baskın seçim hazırlığı mı?

İktidarın bürokrasiye ek bütçe hazırlanması talimatı verdiği öne sürüldü.

Milyarder fon yöneticisine göre ekonomide gevşeme için daha iki sene var

Dünyanın en büyük serbest yatırım fonlarından Bridgewater’ın kurucusu Ray Dalio, şu sıralar parasal sıkılaşmaya giden merkez bankalarının 2024’te faiz indireceğini söyledi.