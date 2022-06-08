Akşener’den Erdoğan ve Nebati’ye salvolar: Nesiniz, bostan korkuluğu mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘dar gelirliler’le ilgili itirafına “Siz nesiniz o zaman bostan korkuluğu mu” diye sorarak tepki gösterdi.

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Resmi enflasyonun yüzde 73,50’yle 24 yılın zirvesine çıkmasına rağmen ekonomi yönetiminden hiçbir sıkılaştırıcı önlem gelmemesi ekonomistleri şaşkına çevirirken, Nebati’nin AKP’nin hafta sonu düzenlediği toplantıdan aktarılan sözleri, bu ‘eylemsizliğin’ nedenlerini net bir şekilde ortaya koymuştu.

Nebati’nin ‘itiraf’ niteliğindeki açıklamaları şöyleydi: “Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor.”

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hem de Nebati’ye yüklenerek “Türkiye böyle mi uçacak” diye sordu.

Akşener, enflasyonun ‘makyajlı’ halinin dahi yüzde 70’i aştığına dikkat çekti ve Nebati’yi hedef almayı sürdürdü: ”Böyle bir rezalet olabilir mi? Utanmadan dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne demek? Dar gelirlileri vatandaştan saymayan bir umursamazlık olabilir mi? Siz bostan korkuluğu musunuz? Yazıklar olsun. Uçacak dediğiniz Türkiye böyle mi uçacak? Nebati bakanın bu sözlerine bakınca anlıyoruz ki TÜİK sihirli değneğiyle tez zamanda bu arkadaşımızın yardımına koşacak. Nitekim bunun ilk işaretlerini görmeye başladık bile.”

‘Sayelerinde meraklanıyoruz’

Akşener, Gezi protestocuları için Erdoğan’ın kullandığı ‘sürtük’ ifadesini de eleştirdi: “Artık pis dillerini, öfkelerini, nefretlerini açık etmekten çekinmiyorlar. Millete hesap vereceğine hesap soran, hak yiyeni savunan kirli bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Sayın Erdoğan ve arkadaşları sayesinde bugün acaba ne olduk diye uyanıyoruz. Bugün acaba hangi hakarete maruz kaldık diye meraklanıyoruz.”

‘Bu ruhu yenemezsin’

İYİ Parti lideri, Gezi’ye sahip çıkmayı da ihmal etmedi: ”Gezi başlangıcından bizzat senin elinle rayından çıkarttığın kadar geçen süreçte, sağcısından solcusuna, muhafazakarından sekülerine, yaşlısından gencine herkesin istibdat rejimine karşı sergilediği bir ruh, bir duruş, bir direniştir. Bu işi tetikleyense bizzat ‘iki ayyaş’ söylemidir. O gençler ‘yeter artık’ dediler. Sen bunu görmedikçe, oraya katılan kadınlara, erkeklere bu hakaretleri ettikçe çok daha derine batıyorsun sayın Erdoğan. Ne yaparsan yap bu ruhu yenemezsin. Ne kadar sayıp sövsen de işte en sonunda böyle mağlup olursun. Hiç merak etme sana asıl dersi bu aziz millet sandıkta verecek.”