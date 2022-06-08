Türkiye saç ekiminden 5 milyar dolar gelir bekliyor

Türkiye, saç ekiminden orta vadede yaklaşık 5 milyar dolarlık gelir bekliyor.

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Dünyanın dört bir yanından binlerce erkek her yıl Türkiye’ye saç ektirmeye geliyor. Türkiye’nin tercih edilme nedenleri fiyatların diğer ülkelere kıyasla daha iyi olması ve daha deneyimli ve kalifiye cerrahların bulunması. Diğer yandan liradaki rekor değer kaybı, bu konuda Türkiye’yi neredeyse bir ‘saç ekimi başkenti’ haline getirdi.

Covid-19 öncesi Türkiye’nin sağlık turizmi cirosu 3 milyar dolar seviyesindeydi. Bu cironun yüzde 50’si saç ekimi, geri kalan yüzde 50’siyse estetik, diş, göz ve genel sağlık hizmetlerinden oluşuyor.

Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen etkinliğe katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Sağlık hizmeti ihracat gelirlerimizin, sektörün kıymetli temsilcilerinin çalışmaları ve yeni destek mekanizmalarımızın da etkisiyle kısa sürede 5 milyar doları yakalayacağına, orta vadede 10 milyar dolar rakamına ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Muş, desteklerin başladığı 2012’de sağlık hizmeti almak amacıyla gelen 216 bin ziyaretçi sayısının, desteklerin de etkisiyle 1,5 milyon kişiye ulaştığını vurguladı.