Kira artışlarına sınır getirildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyeceğini açıkladı.

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24 Mayıs’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı fahiş kira artışlarına bir çözüm bulmak için zirve düzenlemişti. 10 gün içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ vereceği söylenmişti ancak geçen zamanda cumhurbaşkanı tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

Üç bakanlığın ortak çalışmasında ilk somut açıklama Adalet Bakanı Bozdağ’dan geldi.

Bozdağ, “Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor” dedi.

Düzenleme bir yıllık süreyi kapsayacak.

Kira artış oranları TÜFE’nin 12 aylık ortalaması alınarak çıkarılıyordu.

Son olarak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs enflasyonunu yüzde 73,50 olarak açıklamış, kontratı mayısta sona eren kiracılar için tavan kira artış oranı yüzde 39,33 olmuştu.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde kira fiyatları yüzde 100’den fazla artış gösterirken, konut arzındaki yetersizlik nedeniyle kiralık ev bulmak da güçleşiyor.