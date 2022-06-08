Yönetmen Joker 2’nin adını paylaştı: ‘İkili Delilik’

Todd Phillips, Joker 2’nin adını açıkladı, başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’in fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflar: Twitter

Todd Phillips’in Twitter hesabından senaryo kapağını paylaşarak yeni Joker filminin adını ‘Folie à Deux’ (İki kişilik delilik) olarak açıkladı. Paylaşımları arasında başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’in fotoğrafları da var.

Joaquin Phoenix

Joker 2019’da gösterime girdiğinde eleştirmenlerden iyi not almıştı. Dünya genelinde 1 milyar hasılata ulaşarak seyirci nezdinde de başarıya ulaşmıştı. Joaquin Phoenix, bu rolüyle Oscar ödülü aldı.

18 Mayıs 2022 tarihli senaryo kapağı

Filmin devamının çekilip çekilmeyeceği merak konusuydu. Araya giren pandemi yüzünden gündemden bir süreliğine düşmüş olsa da nihayet konu dün resmiyete kavuştu.