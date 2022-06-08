SADAT’tan Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL’lik tazminat davası: Bize savaş açtı

Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) yöneticileri “Bize topyekün savaş açtı” diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

Fotoğraf: CHP

SADAT’ın ismi son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan SADAT’la ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ‘Türkiye’de askeri kamp kurduklarını’ iddia etmişti. Akşener, bu kampların fotoğraflarını gördüğünü de açıklamıştı.

1 milyon TL ‘manevi yıkımı karşılayamazmış’

Bugün, SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi imzasıyla bir açıklama yayınlanarak, 1 milyon TL’lik tazminat davası açıldığı duyuruldu.

Açıklamada talep edilen miktarın şirkette oluştuğu iddia edilen ‘manevi yıkım’ı karşılayamayacağı savunulurken “İtibar kaybını bir nebze olsun hafifletebilecektir” dendi.