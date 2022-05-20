Akşener, ‘SADAT fotoğrafı’nı anlattı: Eğitilenler muhtemelen sivildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘uluslararası savunma danışmanlığı’ verdiğini belirten SADAT’ın kamplarında çekildiğini söylediği fotoğrafları anlattı.

Fotoğraf: AA

SADAT’ın ismi son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle yeniden gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

SADAT, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi tarafından kurulmuştu. Akşener daha önce SADAT’ın Türkiye’de askeri kampları olduğu öne sürmüş ancak bu SADAT yetkilileri tarafından yalanlanmıştı.

‘Aç uyumanın anlamını bilmez’

Halk TV’de canlı yayında konuşan Akşener, SADAT’ın eğitim kamplarına ait olduğunu söylediği fotoğrafların detaylarını anlattı:

* Ortaya çıkan SADAT fotoğrafı ilk değil. Ama reddetmek bir bağımlılık haline geldi. Ama artık şükreder duruma geldi. Erdoğan saha siyasetinin S’sini bırakmış durumda. Şu andaki smoothie içen Erdoğan, aç uyumanın anlamını bilmez.

* 2018 yılında… Ben eski içişleri bakanıyım. SADAT’daki kamplara dair o zamanlar fotoğraflar geldi. Ben bunu Saygı Öztürk üzerinden paylaştım. Savcı bu konuyla ilgili soruşturma açtı. Bunu biz kazandık. Savcılık bunlar hakkında SADAT’a soruşturma açtı, beni davet etti. Uzun uzun konuştuk. Ben o fotoğrafları gördüm ama almadım. Ama bu fotoğrafların gerçek olduğuna inandım, ifşa ettim.

‘Muhtemelen sivildi’

* Fotoğrafları sahibine bıraktım. SADAT, uzun bir süre kamuoyu gündeminden düştü. 2018 seçiminde SADAT iddiasıyla karşılaşmadık. Kemal beyin elindeki belge ne, bilmiyorum. Onun ününe gelen belge çok önemli olmalı. Bu şirket hangi işle uğraşıyor, kimse bilmiyor. Devletin güvenlik toplantılarından aldığı bilgileri paraya çevirip, çevirmediğini bilmiyoruz.

* Kılıçdaroğlu’nun söylediği dikkate alınmalı. Gördüğüm fotoğraflarda, erkeklere eğitim yaptırılıyordu. Benim gördüklerim muhtemelen sivillerdi. Saç baş dağınık. Bu kadar söyleyeyim. Epeyce bir fotoğraf gördü.