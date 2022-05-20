Akşener: SADAT’ın kamp fotoğraflarını gördüm

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘uluslararası savunma danışmanlığı’ verdiğini öne süren SADAT’ın Türkiye sınırları içerisinde silahlı eğitim kamplarına ait fotoğrafları gördüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA

SADAT’ın ismi son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle yeniden gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

SADAT, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi tarafından kurulmuştu.

Akşener daha önce SADAT’ın Türkiye’de askeri kampları olduğu öne sürmüş ancak bu SADAT yetkilileri tarafından yalanlanmıştı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Akşener, SADAT’ın Türkiye’deki kamp fotoğraflarını gördüğünü söyledi.

Akşener, şunları söyledi: ”İnsanların eğitildiği kamp görüntüleriydi. Hangi kurumdan olduğu belli olacağı için almadım ama gördüm. Savcıya söyledim. Bir süre bu konu kapandı. Türkiye için korku unsuru olmadı. Şimdi Kemal Bey ‘Elimde bilgiler var’ diyor. Ciddiye alınması gereken bir durum bu. Dikkatle takip ediyorum.’

‘Cilleklik olur’

Benim fotoğraflarını gördüğüm kamplar kapandı. Ama Kemal Bey’in ortaya koyduğu endişe, bizzat kapısına gidişini ciddiye almak lazım geldiğini düşünüyorum. Ciddiye alması gerekenler de Türkiye’nin güvenliğinden sorumlu birimler. Birimlerin başındaki kim? Siyasiler. Türkiye’de tek adam sistemi olduğu için de cumhurbaşkanının etrafa çemkirmek yerine iddiaları ciddiye alması lazım. Ama asıl olan, İstanbul seçimi örnek, oturduğu yerden kalkmamak için, Anadolu’da ‘cilleklik’ denir, cilleklik yapan bir yapı burası. Maalesef AK Parti’nin iktidarında bunları yaşadık. Millet İttifakı açısından hadiseye bakıldığında, sandık güvenliğini o kadar önemsiyoruz ki, komisyon kurduk. SADAT’ı, KADAT’ı, MADAT’ı… Bunlar olabilir. Esas mesele, bizlerin hassasiyeti, ciddiyeti ve birbirimizle olan uyumudur. Cilleklik olur ama onu ortadan kaldıracak sandık koruma sisteminiz olması gerekir.