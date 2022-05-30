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Yaramazlara biraz batar!

SADAT yöneticisinin ‘sandık açıklaması’ sorulan AKP sözcüsü: Sonuç ne olursa saygı duyulacak


Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür’ün “Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” ifadeleri sorulan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Biz iktidar değişimi ancak sandık yoluyla olur diyoruz. Sonuç ne olursa saygı duyulacak” dedi.

Fotoğraf: AA

SADAT’ın ismi son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan SADAT’la ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ‘Türkiye’de askeri kamp kurduklarını’ iddia etmişti. Akşener, bu kampların fotoğraflarını gördüğünü de açıklamıştı.

SADAT bu iddiaları reddetse de İstanbul Ticaret Odası sicil kaydına göre SADAT yönetim kurulu üyesi Ersan Ergür şöyle tweet atmıştı: “Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz… Etmeyeceğiz! Vatan sağ olsun…” Tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Bugünkü AKP MYK toplantısı ardından konunşan Çelik, SADAT üzerinden seçimlerin manipüle edileceği iddialarıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Bu herhangi bir dernek, bir kurum; AK Parti’yle ilgisi yok. Kurumun yaptığı açıklama bizi bağlamaz. Biz iktidar değişimi ancak sandık yoluyla olur diyoruz… Sonuç ne olursa saygı duyulacak. Sandığın dışında kim bir arayışa giriyorsa reddediyoruz.”

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