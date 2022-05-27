SADAT yöneticisi: Bu vatanı sandıkta teslim etmeyiz

Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, “Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” ifadelerinin yer aldığı bir tweet paylaştı. Ergür, kısa bir süre sonra ifadelerini değiştirerek bir paylaşım daha yaptı.

SADAT’ın ismi son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan SADAT’la ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ‘Türkiye’de askeri kamp kurduklarını’ iddia etmişti. Akşener, bu kampların fotoğraflarını gördüğünü de açıklamıştı.

SADAT bu iddiaları reddetse de İstanbul Ticaret Odası Sicil Kaydına göre SADAT yönetim kurulu üyesi olan Ersan Ergür “Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz… Etmeyeceğiz! Vatan sağ olsun…” paylaşımını yaptı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Sildiği paylaşımın ardından yeni bir paylaşım yapan Ergür, bu sefer şunları yazdı: “Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Yüce Türk milleti Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta oy vermeyerek cennet vatanımızı teslim etmeyecektir… Vatan sağ olsun”.