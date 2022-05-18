AKP ve MHP’nin oylarıyla: CHP’nin ‘SADAT araştırılsın’ önergesi reddedildi

CHP’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) araştırılmasına dair verdiği önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

SADAT’ın ismi son günlerde Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle yeniden gündeme gelmişti.

CHP lideri SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla Meclis Başkanlığı’na verilen araştırma önergesiyle SADAT ve seçim güvenliği için araştırma komisyonu kurulması istendi.

Önergenin gerekçesinde SADAT için şu ifadelere yer verildi: “SADAT’ın keskin nişancılık, gayrı nizami harp, meskun mahal operasyonları, tank avcılığı eğitimleri verdiği belirtilmekte ancak SADAT’ın bu eğitimleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verip vermediği, yurtdışında hangi ülkelerde eğitimler verdiği konusunda bilgi bulunmamaktadır. Bir paramiliter kuruluş olarak değerlendirilen SADAT, sabotaj, baskın, pusu kurma, suikast ve tedhiş alanlarında da eğitim vermektedir. Şirketin en büyük hisse sahibi olan ve bir zamanlar Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini de üstlenen Adnan Tanrıverdi’nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Silahlı Kuvvetler’in yeniden yapılandırılmasına ilişkin tüm önerilerinin hayata geçtiğine yönelik sözleri hafızalardadır. Askeri yargının kaldırılmasından, Yüksek Askeri Şura’nın yapısına, Jandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasından askeri okulların yapısına kadar SADAT Şirketi’nin isteğiyle bir dizi değişiklik yapıldığı anlaşılmaktadır.”

SADAT’ın İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası’nın yazım çalışmalarında da bulunduğu hatırlatıldı.

Türkiye’nin ‘köklü bir ordu kültürünün olduğu’ belirtilerek, şöyle dendi: “Çok köklü bir devlet ve ordu geleneği bulunan ülkemizin, askeri anlamda hedeflerinin bir paramiliter şirketin amaçları istikametine sokulması gibi bir hataya tevessül edildiği ileri sürülmektedir. Suriye’deki iç savaş ve iç karışıklık sürecinde ve bu ülkeden Türkiye’ye yaşanan sığınmacı akınında büyük rol oynadığı belirtilen bu şirketle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Cumhurbaşkanlığı’nın, Genelkurmay Başkanlığı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın ne gibi ilişkileri olduğunun açıklığa kavuşması ve kamuoyunun bu konuda aydınlatılması şarttır.”

CHP’nin araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi reddedildi.