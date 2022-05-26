SADAT kurucusu, Özdağ’ı AKP’li sanıp her şeyi anlatmış, sonra fark edip bağırmış

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin kendisini AKP milletvekili sanarak anlattıklarını aktardı: “15 Temmuz öncesi birliklerin ele geçirilmesiyle ilgili siviller tarafından çalışmalar yapıldığını anlattı.”

Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili ”Görürsem kendisine vuracağım” dedi.

Fotoğraf: Reuters

SADAT’ın ismi son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan SADAT’la ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ‘Türkiye’de askeri kamp kurduklarını’ iddia etmişti. Akşener, bu kampların fotoğraflarını gördüğünü de açıklamıştı.

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, SADAT’ın kurucu Tanrıverdi’nin bir uçak yolculuğunda kendisini AKP milletvekili sanarak anlattıkları şöyle aktardı: ”Tanrıverdi geldi, ‘Merhaba’ dedim, o da ‘Merhaba’ dedi, sonra ben ona ‘Siz Özel Harp’teyken orada isyan bastırmayla ilgili bir bölüm vardı, o bölümün başındaydınız, 15 Temmuz gecesi askeri birliklerin önüne çekilen otobüs, kamyon vs’yi siz mi organize ettiniz’ dedim. Gülümsedi, kabul ederek başını salladı, sonra sohbet devam etti ve ‘Aslında askeri birlikleri ele geçirmekle ilgili daha önceden sivil insanlarla bir çalışmamız da vardı, bunu haber almışlar ve askeri birliklerin siviller tarafından ele geçirilmesini engellemeye yönelik bazı eğitimler yapılmış’ dedi, ben de ‘Allah Allah çok ilginç’ dedim, sonra ‘Çalışmalar devam ediyor mu’ diye sordum, ‘Ediyor’ dedi, ‘Silahlı çalışmalar var mı acaba bunun içinde’ dedim, ‘Zırhlı birliklerin durdurulmasıyla ilgili çalışmalar var’ dedi, bazı şeyler anlattı bunları şu aşamada paylaşmak istemiyorum, uçakta ben 1-A’ya oturdum, o 1-F’ye oturdu, yerinden kalktı ve bana kartvizitini verdi ‘Cumhurbaşkanı Askeri Başdanışmanı’ yazıyor. O yerine oturduktan sonra ben de ayıp olmasın diye kalktım kendi kartımı ona verdim, karta baktı ve elini alnına götürerek ‘Aaa Ümit Özdağ’ diye bağırdı.”

Özdağ, Tanrıverdi’nin kendisini AKP milletvekili sanarak bu kadar açık konuştuğunu söyledi: ”Birliklerin önüne belediye kamyonlarının çekilmesini kendisi düzenlemiş ve öncesinde de birliklerin ele geçirilmesiyle ilgili siviller tarafından çalışmalar yapıldığını söyledi.”

‘Süleyman’ı görürsem vuracağım kendisine’

İçişleri Bakanı Soylu’yla düello için bakanlık önüne giden Özdağ, konuyla ilgili şunları söyledi: ”Süleyman’ı görseydim dövecektim, bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım yani, onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım, haberi olsun.”