Dolar/TL 17’yi geçti

Mayıs başlangıcında 14,7 seviyesinde olan dolar/TL kuru bu sabah 17,05’e yükseldi.

Yılbaşından bu yana TL’de değer kaybı yüzde 28’i aştı.

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Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL’de yüzde 10 değer kaybıyla sonuçlanan sert yükselişin ardından 16,5 etrafında birkaç gün sakin seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Yükselişte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faizle üretim odaklı politikalara devam edeceklerini söylemesi etkili oldu.

Saat 10:07 itibariyle dolar/TL 17,05, avro/TL 18,23. Gram altınsa 1000 liranın üstünde.