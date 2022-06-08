AVM’lerin yatırım değeri 110 milyar dolar eridi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, Türkiye’de faaliyette bulunan 443 AVM’nin yatırım değerinin 110 milyar dolar eridiğini söyledi.

Salgın döneminde markalara 11 milyar TL’ye yakın kira desteği veren AVM’lerin yatırım değerinde erime devam ediyor. Türkiye’deki 443 AVM’nin yüzde 70’ini temsil eden AYD Prof. Dr. Hüseyin Altaş, önemli kısmı yabancı yatırımcılarca hayata geçirilmiş AVM’lerin yatırım değerinin 150 milyar dolar olduğunu ancak son gelişmelerin bu değeri önemli oranda erittiğini açıkladı.

Üç yıldır AYD’nin başkanlık görevini sürdüren Altaş, Dünya’dan Yener Karadeniz’e şunları söyledi: “Salgın ile birlikte kira gelirimizde erime had safhaya ulaştı. Yıllık kira gelirimiz 26-27 milyar TL. Salgında bu gelirin 11 milyar TL’sinden markalara destek vermek adına feragat ettik. Yedi yıl öncesi ile kıyaslandığında ise 100 dolar olan metrekare başına kira, 30 dolarlara kadar düştü. Yani yüzde 70 gerileme söz konusu. Bu gelişmeler yatırım değerinin de erimesine yol açtı. Geçmiş dönemde 150 milyar dolar olan AVM’lerin yatırım değeri 40 milyar dolara kadar düştü”.