Muhammed peygamberin kızı Fatma’nın hikayesini anlatan film vizyondan kaldırıldı

Muhammed peygamberin kızı Fatma’nın hayatını anlatan ‘The Lady Of Heaven’ filmi Britanya’da bazı Müslümanların protesto etmesi üzerine gösterimden kaldırıldı.

Fotoğraf: İMDB

Ülkenin en büyük sinema salonu zincirlerinden Cineworld ‘çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliğini sağlamak için’ gelecek gösterimleri iptal ettiğini açıkladı.

İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle protesto eden bir grup Britanya’da bazı sinema salonlarının önünde toplandı. Müslüman haber sitesi 5Pillars twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta 200 Müslüman’ın Birmingham’daki Cineworld önünde ‘nefret söylemi içeren’ The Lady of Heaven‘ filmini protesto ettiğini yazdı.

Fotoğraf: Twitter

3 Haziran’da gösterime giren yönetmen Eli King’in ilk filmi ‘The Lady of Heaven‘ın senaristi Sheikh Al-Habibi.

Muhammed peygamberin kızı Fatma’nın hikayesini anlatan film Hollywood Reporter’ın aktardığına göre IŞİD ile İslam’ın önemli tarihi figürleri arasında bağ kuruyor. Film vahşi bir cinayetin gösterildiği, İŞİD’in Irak’ı işgali sahnesiyle açılıyor.

Filmde İslamiyet’in kutsal figürlerinin yüzünün gösterilmesinin yasak olması nedeniyle bazı oyuncuların yüzleri çeşitli sinema hileleri kullanılarak gizleniyor.

Protestocular filmi ‘İslamiyet’in en önemli figürlerinden bazılarını yanlış ve olmusuz şekilde göstermekle’ suçluyor. Filmin sinema salonlarından çekilmesi için başlatılan kampanyayı 120 bini aşkın kişi imzaladı.

Guardian’a konuşan filmin yapımcısı Malik Shlibak insanların fikirlerini ifade etmesini desteklediğini belirtirken sinemaların ‘insanların görmek istediği filmleri vizyona alma hakkını savunması’ gerektiğini söyledi. Sinemaları baskı altında ezilmekle suçlayan Shlibak yükselen sesleri bastırmak için kararlar alındığını savundu.