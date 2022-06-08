OECD, Türkiye için enflasyon tahminini 48 puan birden artırdı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2022 için Türkiye’de enflasyon tahminini en son aralıkta yayımladığı rapordakinin üç katına çıkardı: Yüzde 72.

Örgüt, büyüme tahmininiyse 0,4 puan artırarak yüzde 3,7’ye yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

OECD’nin raporunda yer alan bazı tahminler şöyle:

*Türkiye’nin 2022 büyüme tahmini yüzde 3,7 (Aralık tahmini: Yüzde 3,3)

*Türkiye’nin 2023 büyüme tahmini yüzde 3

*Türkiye’nin 2022 enflasyon tahmini yüzde 72 (Aralık tahmini: Yüzde 23,9)

*Küresel GSYH büyümesi tahmini bu yıl için yüzde 3 (Aralık tahmini: Yüzde 4,5)

*Küresel GSYH büyümesi tahmini 2023 için yüzde 2,8 (Aralık tahmini: Yüzde 3,2)

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyümeyi tercih ettikleri için enflasyona karşı sıkı önlem almadıklarını, 2022 sonu için yüzde 48-49 enflasyon tahmin ettiklerini söylemişti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ysa 2022 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 42,8 olduğunu söylemişti.