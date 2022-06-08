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Yaramazlara biraz batar!

OECD, Türkiye için enflasyon tahminini 48 puan birden artırdı


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2022 için Türkiye’de enflasyon tahminini en son aralıkta yayımladığı rapordakinin üç katına çıkardı: Yüzde 72.

Örgüt, büyüme tahmininiyse 0,4 puan artırarak yüzde 3,7’ye yükseltti.


Fotoğraf: Reuters

OECD’nin raporunda yer alan bazı tahminler şöyle:

*Türkiye’nin 2022 büyüme tahmini yüzde 3,7 (Aralık tahmini: Yüzde 3,3)

*Türkiye’nin 2023 büyüme tahmini yüzde 3

*Türkiye’nin 2022 enflasyon tahmini yüzde 72 (Aralık tahmini: Yüzde 23,9)

*Küresel GSYH büyümesi tahmini bu yıl için yüzde 3 (Aralık tahmini: Yüzde 4,5)

*Küresel GSYH büyümesi tahmini 2023 için yüzde 2,8 (Aralık tahmini: Yüzde 3,2)

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyümeyi tercih ettikleri için enflasyona karşı sıkı önlem almadıklarını, 2022 sonu için yüzde 48-49 enflasyon tahmin ettiklerini söylemişti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ysa 2022 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 42,8 olduğunu söylemişti.

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