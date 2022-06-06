Nebati: Enflasyon için tedbir almak yerine büyümeyi tercih ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’de ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek için sert tedbirler almak yerine büyümeyi tercih ettiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 73,50’yle 24 yılın zirvesine çıktı. Tartışmalı bu veriye karşın bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse mayısta yıllık enflasyon yüzde 160 seviyesini buldu.

Hükümetse enflasyonun düşmesi için baz etkisinden medet umuyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bakan Nebati’nin AKP’nin hafta sonu gerçekleşen kampında yaptığı sunumda söylediklerini yazdı: ”Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz.”