Kira düzenlemesine AKP’den itiraz geldi: Karar gözden geçirilmeli

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, kira artışlarıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın duyurduğu önlemi ‘nesnel’ bulmadı: “Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar.”

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Merkez Bankası (MB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre martta konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 110 oldu. Son olarak kiralardaki artışı durdurmak için dört bakanlık toplanmıştı.

Adalet Bakanı Bozdağ, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyeceğini açıklamıştı.

Tayyar, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Fahiş kira artışı mutlaka önlenmeli. Artışa sınır koymak gerekiyorsa, ölçüt, TÜFE gibi nesnel olmalıdır. Enflasyonun yüzde 73.5 olduğu ortamda yüzde 25’lik keyfi sınır, yeni sorunlar üretir. Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar. Karar gözden geçirilmeli.”