Ekonomistler kira düzenlemesini topa tuttu: Kiraları uçurur

Ekonomistler, kiralarla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın duyurduğu önlemin kiraları daha da fazla artırabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Merkez Bankası (MB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre martta konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 110 oldu. Kiralardaki bu artışı durdurmak için dört bakanlık toplanmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyeceğini açıkladı.

Enflasyon (TÜFE) rakamlarının 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı haziran için yüzde 39,33 olmuştu.

Böyle bir ortamda ekonomistler, nedenlerden çok sonuçlara odaklanan bu düzenlemeyi topa tuttu.

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, düzenlemenin adalet bakanı tarafından duyurulmasını eleştirerek ”Merkez Bankası’nın küresel barışla enflasyonu düşürmeyi umduğu bir dünyada enflasyonla mücadeleyi Adalet Bakanlığı’nın üstlenmesi şaşırtıcı değil” dedi.

Merkez Bankasının küresel barışla enflasyonu düşürmeyi umduğu bir dünyada enflasyonla mücadeleyi Adalet Bakanlığının üstlenmesi şaşırtıcı değil. https://t.co/5B0P6i2E0t — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 8, 2022

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), düzenlemenin ‘çaresizlik’ sonucu getirildiğini belirtip ”Krizi yönetirken nedenlerden çok sonuçlara bakarsanız dağınıklığı artırırsınız” diye uyardı. Ulusoy, ”Bilerek, isteyerek, planlı bir fiyat, kira ve faiz oyunu oynanıyor” dedi.

Bilerek, isteyerek, planlı bir fiyat, kira ve faiz oyunu oynanıyor.



Planlı… — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) June 8, 2022

Krizi yönetirken nedenlerden çok sonuçlara bakarsanız dağınıklığı artırırsınız.



Kiraya kısıtlama onun bir örneği.



Gerçi, çaresizlik diz boyu. — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) June 8, 2022

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu’ysa elektrik, doğalgaz, benzin zamlarını hatırlatarak ”Bunlara 100’ün üzerinde zam yaparken neden aklınıza zam sınırı kararı almak gelmiyor” diye sordu.

Kira artışına %25 sınırı gelmiş.



Elektrik,

Doğalgaz,

Benzin,

Mazot,

Çay,

Şeker’e % 100’ün üzerinde zam yaparken neden aklınıza zam sınırı kararı almak gelmiyor. — Özcan KADIOĞLU 🇹🇷 (@okadioglu) June 8, 2022

Eski bakan yardımcısı: Kiraları uçurur

Eski ekonomi bakan yardımcısı Adnan Yıldırım’sa düzenlemenin kiraları uçuracağını söyledi.

Bu düzenleme,

📌Mevcut kiracıları sevindirir

📌Ev sahipleri kaybeder

📌Kiraları uçurur, yeni kiracılar ağır bedel öder❗️ https://t.co/dm7ajGYlvO — Adnan YILDIRIM (@adnyildirim) June 8, 2022

Akademisyen Cem Başlevent’se karardaki çelişkiye dikkat çekti.

Dün kontrat yenileyenler kiraya yüzde 39,3 zam yaptı; bugün yüzde 25 üst sınır geldi. Bari yüzde 40 yapsaydınız da bu abukluk olmasaydı. https://t.co/tUvM1sfrLp — Cem Başlevent (@cbaslevent) June 8, 2022