Bahçeli vekil olduğunu Topal Osman için hatırladı

MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli’yle MHP’li bazı milletvekilleri verdikleri kanun teklifinde Rum, Ermeni, Kürt ve Alevilere çok sayıda saldırının faili olarak bilinen Topal Osman’a itibarının iadesini istedi.

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Teklifi, Bahçeli’yle birlikte MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı verdi.

Kanun teklifinde Topal Osman için ‘Giresun’un yiğit evladı’ ve ‘Milli mücadelenin yiğit ve kahraman evladı’ gibi ifadelere yer verildi.

Topal Osman’ın 27 Mart 1923 tarihinde Ankara’da ‘aniden kaybolan’ milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinden ‘sorumlu tutulduğu’ ifade edilen kanun teklifinde, Topal Osman’ın Meclis kararıyla gömüldüğü yerden çıkarılarak Meclis önüne asıldığı kaydedildi. MHP’nin kanun teklifinde Meclis tarafından alınan bu kararın da kaldırılması talep edildi.

Bahçeli geçen haftalarda Gezi davasında hapis cezası alan iş insanı Osman Kavala’yla Topal Osman’ı kıyaslayarak şunları demişti: “Sorosçu Osman’la yatıp Sorosçu Osman’la kalkanlara özellikle hatırlatırım ki; biz Hz. Osman’ı biliriz, Osman Gazi’yi biliriz, Plevne kahramanı Osman Paşa’yı biliriz, dahası Topal Osman’ı biliriz, ancak Soros’a ruhunu satmış Osman Kavala’yı bilmeyiz, bilmeyeceğiz.”

Topal Osman kimdir?

Çepni Türklerinden Topal Osman, 1883’de Giresun’da doğdu. Topal Osman’ın Teşkilat-ı Mahsusa’ya bağlı olarak Artvin yöresindeki Ermeni tehcirinde rol aldığı biliniyor. Topal Osman’ın adı 1’inci Dünya Savaşı sonrası Karadeniz’de Ermenilerin, Pontus Rumlarının köylerini basmakla ve buralardaki kanlı saldırılarla anılıyor. Topal Osman’ın ayrıca 1921’de Koçgiri’de Kürt ve Alevilere saldırılarda yer aldığı da kaynaklar tarafından aktarılan bilgiler arasında. Öte yandan toplumun bir kesimi tarafından da ‘millî mücadele kahramanı’ olarak adlandırılıyor.

Topal Osman, 27 Mart 1923’te milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinden sorumlu tutuldu. Kendisi ve adamları için yakalama emri çıkarıldı. Topal Osman, 1 Nisan 1923 gecesi Papazın Bağı’ndaki evine baskında çatışma sonucu yakalandı. Muhafız taburu komutanı yüzbaşı İsmail Hakkı Tekçe tarafından öldürüldü. Başı kesildi ve Çankaya yakınlarına gömüldü.